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प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में 260 गर्भवती महिलाओं की हुई जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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जलालगढ़, एक संवाददाता। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सोमवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जलालगढ़ में करीब 260 गर्भवती महिलाओं की स्व

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में 260 गर्भवती महिलाओं की हुई जांच

जलालगढ़, एक संवाददाता। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सोमवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जलालगढ़ में करीब 260 गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की गई। जांच कराने के लिए सुबह से ही पीएचसी में महिलाओं की लंबी कतार लगी रही। अभियान के दौरान गर्भवती महिलाओं की पैथोलॉजी जांच, वजन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और खून की जांच की गई। जांच के बाद आवश्यकतानुसार महिलाओं को दवाइयां भी उपलब्ध कराई गईं। कई महिलाएं अपने परिजनों के साथ स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थीं। इस अवसर पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. एसके दास, डॉ. गुलाम सरवर, डॉ. राहत परवीन, डॉ. शिवेश कुमार सुधांशु, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक अपराजिता सिंह, प्रधान लिपिक नवीन कुमार, एमएनई राजकुमार विश्वास सहित सीएचओ, एएनएम, नर्स और आशा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने गर्भवती महिलाओं को समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह दी। उन्होंने पौष्टिक भोजन और पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पानी का सेवन करने तथा किसी तरह की परेशानी होने पर तत्काल चिकित्सक से सलाह लेने को कहा। गर्मी को देखते हुए उन्होंने अधिक मसालेदार भोजन से परहेज करने की भी सलाह दी।

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