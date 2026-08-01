Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Saharanpur News: 750 विद्यार्थियों की आंखों और दांतों की जांच, किशोरों को स्वास्थ्य के टिप्स

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
Follow us on Google News
share

Saharanpur News: 750 विद्यार्थियों की आंखों और दांतों की जांच, किशोरों को स्वास्थ्य के टिप्स750 विद्यार्थियों की आंखों और दांतों की जांच, किशोरों को स्वास्थ्य के टिप्स

Saharanpur News: 750 विद्यार्थियों की आंखों और दांतों की जांच, किशोरों को स्वास्थ्य के टिप्स

Saharanpur News: सहारनपुर। सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 28 से 31 जुलाई तक चले चार दिवसीय स्वास्थ्य परीक्षण एवं काउंसलिंग कार्यक्रम में कक्षा छह से आठ तक के करीब 750 विद्यार्थियों की आंखों और दांतों की जांच की गई। दंत चिकित्सक डॉ. शरद अग्रवाल और डॉ. सोनिया अग्रवाल ने दांतों का परीक्षण किया। नेत्र चिकित्सक डॉ. नितेश कुमार, रितु कर्णवाल, सभ्या शर्मा, संजीव वालिया, श्रीधर पंडित, नवीन कुमार, नरेंद्र कटारिया और अमित धीमान ने आंखों की जांच कर जरूरी निर्देश दिए। डॉ. डीके तिवारी ने कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों को किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक-मानसिक बदलाव, पोषण, व्यायाम, सही बैठने की स्थिति, कम स्क्रीन टाइम और तनाव से बचाव की जानकारी दी।

ये भी पढ़ें:Moradabad News: नेत्र परीक्षण कैंप में बच्चों को बताया आंखों की देखभाल का महत्व

स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. इंदिरा भार्गव ने छात्राओं को स्वच्छता, सोशल मीडिया, फास्ट फूड और व्यायाम को लेकर जागरूक किया। शिक्षकों का भी सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। प्रधानाचार्या राशि पुंडीर समेत नितिन मित्तल, पारुल जैन, रीमा गुप्ता, एकाग्र मित्तल, शालिनी रावत, श्रुति पंवार, संदीप सिंह राणा, शिल्पी चावला, शीतल मनचंदा, मेघा सचदेवा और सोनल अरोड़ा मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Saharanpur Latest News Saharanpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।