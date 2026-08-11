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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धालभूमगढ़ में 183 माताओं का किया गया स्वास्थ्य जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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धालभूमगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान के अंतर्गत गर्भवती माताओं का स्वास्थ्य जांच किया गया। डॉक्टरों की टीम ने 183 माताओं और गर्भस्थ शिशुओं की जांच की, जिसमें रक्त, रक्तचाप और थायराइड की जांच शामिल थी। धात्री माताओं को ठोस आहार और बेहतर सुविधाएं प्रदान की गईं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धालभूमगढ़ में 183 माताओं का किया गया स्वास्थ्य जांच

धालभूमगढ़। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धालभूमगढ़ पर मासिक प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान के तहत गर्भवती माताओ का स्वास्थ्य जांच किया गया । जांच के लिए डॉक्टर मणिमाला सेन, डॉक्टर अर्चना तिग्गा ,डॉक्टर शिव शंकर मुर्मू,तत्पर उपलब्ध थे। डॉक्टरों की टीम ने केंद्र पर आए हुए 183 माता एवं धात्री माताओं तथा गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य की जांच की । जांच में माताओं की रक्त एवं रक्तचाप, थायराइड, एएनसी की संपूर्ण जांच की गई। जांच के बाद धात्री माताओं को ठोस आहार भी दिया गया। पिछले कुछ महिना पूर्व अव्यवस्था को देखते हुए और उसके बाद मचे हो हंगामा के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा धात्री माताओं को छायादार एवं पंखे से सुसज्जित सेड के नीचे बैठने की पूरी व्यवस्था की गई थी।

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पेयजल की व्यवस्था भी देखने को मिली। डॉक्टर के सहयोग के लिए फार्मासिस्ट, एएनएम, सहिया एवं सहीया साथी भी मौजूद थी।

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