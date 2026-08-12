नवजात की देखभाल को लेकर घर-घर पहुंचीं सहिया
नारायणपुर के सिन्दरी गांव में एचबीएनसी कार्यक्रम के तहत नवजात शिशुओं का स्वास्थ्य जांचा गया। सहिया साथी कुसुम देवी और कजरी देवी ने गृह भ्रमण कर नवजात का वजन, तापमान और सेप्सिस के लक्षणों की जांच की। माताओं को केवल स्तनपान कराने की सलाह दी गई।
नारायणपुर प्रखंड के सिन्दरी गांव में मंगलवार को एचबीएनसी (होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर) कार्यक्रम के तहत नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। सहिया साथी कुसुम देवी एवं स्वास्थ्य सहिया कजरी देवी ने गृह भ्रमण कर नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान नवजात शिशु का वजन, तापमान एवं सेप्सिस के लक्षणों की जांच की गई। सहिया ने माताओं को नवजात को कम से कम छह माह तक केवल स्तनपान कराने की सलाह दी। छह माह के बाद बच्चे को स्तनपान के साथ ऊपरी आहार देने के बारे में भी जानकारी दी गई।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें