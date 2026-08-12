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नवजात की देखभाल को लेकर घर-घर पहुंचीं सहिया

By Hindustan | Bureau
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नारायणपुर के सिन्दरी गांव में एचबीएनसी कार्यक्रम के तहत नवजात शिशुओं का स्वास्थ्य जांचा गया। सहिया साथी कुसुम देवी और कजरी देवी ने गृह भ्रमण कर नवजात का वजन, तापमान और सेप्सिस के लक्षणों की जांच की। माताओं को केवल स्तनपान कराने की सलाह दी गई।

नवजात की देखभाल को लेकर घर-घर पहुंचीं सहिया

नारायणपुर प्रखंड के सिन्दरी गांव में मंगलवार को एचबीएनसी (होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर) कार्यक्रम के तहत नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। सहिया साथी कुसुम देवी एवं स्वास्थ्य सहिया कजरी देवी ने गृह भ्रमण कर नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान नवजात शिशु का वजन, तापमान एवं सेप्सिस के लक्षणों की जांच की गई। सहिया ने माताओं को नवजात को कम से कम छह माह तक केवल स्तनपान कराने की सलाह दी। छह माह के बाद बच्चे को स्तनपान के साथ ऊपरी आहार देने के बारे में भी जानकारी दी गई।

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