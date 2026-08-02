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बाबा के दरबार में आस्था के साथ स्वास्थ्य की भी पूरी व्यवस्था

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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राजकीय श्रावणी मेला 2026 के दौरान लाखों श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य शिविर स्थापित किए हैं। इन शिविरों में चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों को तैनात किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को त्वरित चिकित्सा सहायता मिल सके। स्वास्थ्य परीक्षण, प्राथमिक जांच, और निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

बाबा के दरबार में आस्था के साथ स्वास्थ्य की भी पूरी व्यवस्था

राजकीय श्रावणी मेला 2026 के दौरान बाबा बासुकीनाथ धाम आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बेहतर एवं त्वरित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा पूरे मेला क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर स्थापित किए गए हैं। इन शिविरों में चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके। स्वास्थ्य शिविरों में श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। आवश्यकता के अनुसार अन्य प्राथमिक जांच की जा रही है तथा चिकित्सकीय परामर्श के साथ निःशुल्क दवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।

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इसके अलावा अन्य सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं का मौके पर ही उपचार सुनिश्चित किया जा रहा है। निर्देश दिया गया है कि मेला अवधि के दौरान सभी स्वास्थ्य शिविरों में आवश्यक जीवनरक्षक दवाएं, चिकित्सा उपकरण एवं पर्याप्त संख्या में चिकित्साकर्मी उपलब्ध रहें, ताकि किसी भी आपात स्थिति में श्रद्धालुओं को त्वरित एवं प्रभावी चिकित्सा सेवा मिल सके। श्रद्धालुओं ने जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की सराहना करते हुए कहा कि लंबी यात्रा एवं जलार्पण के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सहायता का सहज उपलब्ध होना उनके लिए अत्यंत राहतकारी और विश्वास बढ़ाने वाला कदम है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि बाबा बासुकीनाथ धाम आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु सुरक्षित, स्वस्थ एवं सुगमता के साथ अपनी धार्मिक यात्रा पूर्ण कर सके।

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