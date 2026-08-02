Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जेल में निरुद्ध बंदियों का नेत्र परीक्षण हुआ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
Follow us on Google News
share

सुलतानपुर, संवाददाता जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण के क्रम में रविवार

जेल में निरुद्ध बंदियों का नेत्र परीक्षण हुआ

सुलतानपुर, संवाददाता जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण के क्रम में रविवार को नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। जेल अधीक्षक प्रांजिल अरविंद के निर्देशन में आयोजित शिविर में इच्छुक एवं जरूरतमंद बंदियों की आंखों की जांच कराई गई।शिविर के दौरान जिन बंदियों की दृष्टि संबंधी समस्या पाई गई, उनके लिए चश्मा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। वहीं गंभीर नेत्र संबंधी समस्याओं से ग्रसित बंदियों के समुचित उपचार के लिए जेल डॉक्टर को निर्देशित किया। जेल अधीक्षक ने बताया कि बंदियों के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी की जा रही है। तीन बंदियों को मेडिकल कॉलेज भेजकर उनका हाइड्रोसील का ऑपरेशन भी कराया गया था।

ये भी पढ़ें:जिला जेल में स्वास्थ्य शिविर लगाकर बंदियों को दी जाती बेहतर चिकित्सा सुविधाएं

बंदियों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए समय-समय शिविर लगेंगे।

ये भी पढ़ें:Rudrapur News: नेत्र चिकित्सा शिविर में 250 मरीजों की हुई जांच
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sultanpur Latest News Sultanpur Sultanpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।