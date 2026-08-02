जेल में निरुद्ध बंदियों का नेत्र परीक्षण हुआ
सुलतानपुर, संवाददाता जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण के क्रम में रविवार
सुलतानपुर, संवाददाता जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण के क्रम में रविवार को नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। जेल अधीक्षक प्रांजिल अरविंद के निर्देशन में आयोजित शिविर में इच्छुक एवं जरूरतमंद बंदियों की आंखों की जांच कराई गई।शिविर के दौरान जिन बंदियों की दृष्टि संबंधी समस्या पाई गई, उनके लिए चश्मा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। वहीं गंभीर नेत्र संबंधी समस्याओं से ग्रसित बंदियों के समुचित उपचार के लिए जेल डॉक्टर को निर्देशित किया। जेल अधीक्षक ने बताया कि बंदियों के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी की जा रही है। तीन बंदियों को मेडिकल कॉलेज भेजकर उनका हाइड्रोसील का ऑपरेशन भी कराया गया था।
बंदियों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए समय-समय शिविर लगेंगे।
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