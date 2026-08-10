बांका : सीएचसी धोरैया में पीएम सुरक्षित मातृत्व शिविर का आयोजन
बांका से आनंद कुमार की रिपोर्ट बांका निज संवाददाता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धोरैया में प्रधानमंत्री
बांका से आनंद कुमार की रिपोर्ट बांका निज संवाददातासामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धोरैया में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच कर आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। स्वास्थ्य कर्मियों ने गर्भवती महिलाओं का वजन, रक्तचाप, हीमोग्लोबिन सहित अन्य जरूरी जांच की। चिकित्सकों ने गर्भावस्था के दौरान खान-पान, नियमित जांच और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों की जानकारी दी। महिलाओं को प्रसव के दौरान होने वाली संभावित जटिलताओं और समय पर अस्पताल पहुंचने के महत्व के बारे में भी बताया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व के लिए उपलब्ध सरकारी सुविधाओं की जानकारी दी गई।
शिविर में मौजूद चिकित्सकों ने कहा कि गर्भवती महिलाओं की नियमित स्वास्थ्य जांच से प्रसव के दौरान होने वाले जोखिम को कम किया जा सकता है। उन्होंने महिलाओं से समय-समय पर चिकित्सकीय जांच कराने की अपील की। शिविर में स्वास्थ्यकर्मी और बड़ी संख्या में लाभार्थी महिलाएं मौजूद रहीं।
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