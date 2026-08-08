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मेघाहातुबुरु डिस्पेंसरी में स्वास्थ्य जांच व छात्रवृत्ति जागरूकता शिविर, 91 खदान कर्मियों की हुई जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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गुवा में मेघाहातुबुरु डिस्पेंसरी में खदान कर्मियों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य जांच और छात्रवृत्ति जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 91 कर्मियों की जांच हुई और 20 बच्चों का नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीकरण कराया गया। आयोजकों ने ऐसे शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने का आश्वासन दिया।

मेघाहातुबुरु डिस्पेंसरी में स्वास्थ्य जांच व छात्रवृत्ति जागरूकता शिविर, 91 खदान कर्मियों की हुई जांच
मेघाहातुबुरु डिस्पेंसरी में स्वास्थ्य जांच व छात्रवृत्ति जागरूकता शिविर, 91 खदान कर्मियों की हुई जांच

गुवा। खदान कर्मियों और उनके आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने तथा बच्चों को छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से मेघाहातुबुरु डिस्पेंसरी में स्वास्थ्य जांच, छात्रवृत्ति जागरूकता एवं पंजीकरण शिविर आयोजित किया गया।शिविर का आयोजन सीजीएम संजय कुमार सिंह, जीएम अमित विश्वास और एजीएम (एचआर) रोहित टोप्पो के सहयोग से हुआ। इसमें सीएमओ डॉ. विनोद कुमार और वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटर, लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, बड़ाजामदा उदयशंकर कुमार टीम के साथ मौजूद रहे।चिकित्सकीय टीम ने कुल 91 खदान कर्मियों की स्वास्थ्य जांच की और आवश्यकतानुसार दवाइयां उपलब्ध कराईं। चिकित्सकों ने कर्मियों को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श भी दिया।शिविर के दूसरे चरण में कर्मियों के बच्चों को विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी दी गई।

इस दौरान 20 बच्चों का नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीकरण कराया गया। पंजीकरण में सीएससी प्रतिनिधि जतिन ने सहयोग किया। आयोजकों ने कहा कि ऐसे शिविरों के माध्यम से कर्मियों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास जारी रहेगा।

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