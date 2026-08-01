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राष्ट्रीय शिक्षा सदन इंटर कॉलेज में आयुर्वेद जागरूकता संगोष्ठी आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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राष्ट्रीय शिक्षा सदन इंटर कॉलेज, झिंझाना में शुक्रवार को स्वास्थ्य जागरूकता हेतु आयुर्वेदिक उत्पादों पर संगोष्ठी आयोजित की गई। आयुर्वेद विशेषज्ञों ने आयुर्वेद के महत्व और स्वस्थ जीवनशैली की जानकारी दी। प्रधानाचार्य ने ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता पर जोर दिया और भविष्य में और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का संकेत दिया।

राष्ट्रीय शिक्षा सदन इंटर कॉलेज में आयुर्वेद जागरूकता संगोष्ठी आयोजित

राष्ट्रीय शिक्षा सदन इंटर कॉलेज, झिंझाना में शुक्रवार को विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के स्वास्थ्य जागरूकता के उद्देश्य से आयुर्वेदिक उत्पादों पर विशेष जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आयुर्वेद विशेषज्ञ रमेश चंद्र तथा उत्पाद प्रतिनिधि सतबीर शर्मा और प्रियंका अग्रवाल ने आयुर्वेद के महत्व, प्राकृतिक जीवनशैली और दैनिक जीवन में आयुर्वेदिक उत्पादों के सुरक्षित एवं उचित उपयोग की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या और आयुर्वेदिक सिद्धांतों को अपनाकर स्वस्थ जीवनशैली विकसित की जा सकती है। संगोष्ठी के दौरान प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया तथा आयुर्वेद से जुड़े विभिन्न उत्पादों की उपयोगिता और सावधानियों पर प्रकाश डाला।विद्यालय

के प्रधानाचार्य प्रवीण कुमार ने कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम विद्यार्थियों और समाज में स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी इस प्रकार के जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही।कार्यक्रम का संचालन रसायन प्रवक्ता मुकेश कुमार ने किया। विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कीं।

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