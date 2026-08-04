Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

स्वास्थ्य एवं पोषण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
Follow us on Google News
share

बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मां-बेटी सम्मेलन से पहले विशेष स्वास्थ्य एवं पोषण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुलसचिव डॉ. एसके सिंह ने छात्रों के स्वास्थ्य पर बात की। महिला चिकित्सालय की टीम ने 100 से अधिक छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया। सम्मेलन 12 अगस्त को होगा।

स्वास्थ्य एवं पोषण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन
स्वास्थ्य एवं पोषण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

बांदा। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांदा में प्रस्तावित मां-बेटी सम्मेलन के पूर्व आज छात्राओं/बेटियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु एक विशेष स्वास्थ्य एवं पोषण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ.एसके सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने अपने उद्बोधन में छात्राओं के स्वास्थ्य एवं पोषण के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में जिला महिला चिकित्सालय डॉ. पल्लवी कौशल व ईएमओ डॉ. शिवम शिवहरे व उनकी टीम ने 100 से अधिक छात्राओं का चिकित्सा परीक्षण किया । माँ-बेटी सम्मेलन 12 अगस्त को विश्व विद्यालय के दीक्षान्त समारोह के उपरांत किया जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Banda News Banda Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।