स्वास्थ्य एवं पोषण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन
बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मां-बेटी सम्मेलन से पहले विशेष स्वास्थ्य एवं पोषण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुलसचिव डॉ. एसके सिंह ने छात्रों के स्वास्थ्य पर बात की। महिला चिकित्सालय की टीम ने 100 से अधिक छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया। सम्मेलन 12 अगस्त को होगा।
बांदा। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांदा में प्रस्तावित मां-बेटी सम्मेलन के पूर्व आज छात्राओं/बेटियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु एक विशेष स्वास्थ्य एवं पोषण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ.एसके सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने अपने उद्बोधन में छात्राओं के स्वास्थ्य एवं पोषण के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में जिला महिला चिकित्सालय डॉ. पल्लवी कौशल व ईएमओ डॉ. शिवम शिवहरे व उनकी टीम ने 100 से अधिक छात्राओं का चिकित्सा परीक्षण किया । माँ-बेटी सम्मेलन 12 अगस्त को विश्व विद्यालय के दीक्षान्त समारोह के उपरांत किया जाएगा।
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