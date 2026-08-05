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पीएमश्री स्कूल ओबरा की प्रभारी हेडमास्टर प्रभार मुक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गढ़वा
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बरडीहा प्रखंड के ओबरा पीएम श्री हाई स्कूल की प्रभारी हेडमास्टर कुमारी अमिता पांडेय को छात्रों को अल्पाहार न देने और एमडीएम में अनियमितताओं के आरोप में प्रभार मुक्त किया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश पर जांच के बाद आरोप सत्य पाए गए। स्कूल के शिक्षक आशीष रंजन पांडेय को नया प्रभार सौंपा गया।

पीएमश्री स्कूल ओबरा की प्रभारी हेडमास्टर प्रभार मुक्त

मझिआंव। बरडीहा प्रखंड अंतर्गत ओबरा पीएम श्री हाई स्कूल की प्रभारी हेडमास्टर कुमारी अमिता पांडेय को जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा उपायुक्त के निर्देशानुसार स्पष्टीकरण के बाद उन्हें प्रभार मुक्त कर दिया गया। स्कूल के अध्यक्ष और संयोजिका के द्वारा मंगलवार को जनता दरबार में लिखित आवेदन देकर छात्रों को अल्पाहार नहीं देने, एमडीएम में भारी अनियमितता बरतने सहित अन्य शिकायत की गई थी। उपायुक्त के निर्देश पर बीडीओ प्रवीण कुमार सिंह, जिला फूड इंस्पेक्टर अनिरुद्ध राय और बीपीएम के जांचोपरांत आरोप सत्य पाया गया था। सौंपे गये जांच रिपोर्ट के अनुसार बताया गया था कि प्रभारी हेडमास्टर अमिता के द्वारा 3 जुलाई को बच्चों को अल्पाहार में अंडा भी नहीं दिया गया।

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भूख से व्याकुल छात्रों को दोपहर लगभग 1.30 बजे तक उन्हें मात्र चावल और भिंडी का सब्जी दिया गया। हेडमास्टर के रोजगार सेवक पति भवनाथपुर प्रखंड में कार्यरत हैं। वह प्रतिदिन भवनाथपुर कार्यालय में हाजरी बनाकर बरडीहा हाई स्कूल में आकर बैठते हैं। जांच रिपोर्ट के आलोक में प्रभार मुक्त करते हुए स्कूल के शिक्षक आशीष रंजन पांडेय को संपूर्ण प्रभार दिया गया।

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