कुमारस्वामी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र- डॉ शिवकुमार स्वामी को दें भारत रत्न

कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने डॉ. शिवकुमार स्वामीजी को मरणोपरांत भारत रत्न की मांग की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर डॉ. शिवकुमार स्वामी को मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने की मांग की है।

गौरतलब है कि डॉ शिवकुमार स्वामीजी कर्नाटक में तुमकुरु स्थित सिद्धगंगा मठ के प्रमुख थे। इनका निधन 111 साल की उम्र में हुआ था। इनके निधन के बाद मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने तीन दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया था।

Karnataka CM HD Kumaraswamy writes to PM Narendra Modi requesting to recommend the name of Dr Sivakumara Swamiji for Bharat Ratna (posthumously). pic.twitter.com/tbiFl6ap52