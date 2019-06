कर्नाटक में मध्यावधि चुनाव की बात से पलटे देवगौड़ा, बोले- मैंने विधानसभा चुनाव के लिए नहीं, बल्कि...

कर्नाटक में मध्यावधि चुनाव की बात कह मीडिया की सुर्खियों में आए पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर यानी JDS सुप्रीमो एचडी देवगौड़ा ने अपने बयान पर सफाई दी है। एचडी देवगौड़ा ने पहले कहा कि इसमें कोई शंका नहीं है कि कर्नाटक में कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, मगर जैसे ही यह खबर मीडिया में आई, उन्होंने इस पर सफाई दे दी। एचडी देवगौड़ा ने कहा कि मैंने ऐसा स्थानीय निकाय चुनाव के लिए कहा था न कि विधानसभा चुनाव के लिए। मैं यहां अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए हूं। जैसा कि एचडी कुमार स्वामी ने उल्लेख किया कि सरकार अगले चार साल तक चलेगी। यह जेडीएस और कांग्रेस के बीच आपसी समझ है।

दरअसल, कुछ समय पहले समचार एजेंसी एएनआई ने एक ट्वीट किया था, जिसके मुताबिक, पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर यानी JDS सुप्रीमो एचडी देवगौड़ा ने कहा कि इसमें कोई शंका नहीं है कि कर्नाटक में कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं. बेंगलुरु में एचडी देवगौड़ा ने कहा कि कांग्रेस ने कहा था कि वह हमें पांच सालों के लिए समर्थन दे रही है, मगर देखिए वह किस तरह बर्ताव है कर रही है। हमारे लोग स्मार्ट हैं। यह जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई ने दी है। बता दें कि राज्य में कुमारस्वामी की सरकार है, जिसमें कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन है।

Former PM & JDS leader HD Deve Gowda in Bengaluru: I said it for local body elections and not assembly elections. I'm here to build my party. As HD Kumaraswamy had mentioned, the govt will continue for next 4 years. There is an understanding signed between JDS and Congress. https://t.co/F5mdfZ36ZJ