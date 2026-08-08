हजारीबाग के युवाओं ने राजस्व दिए नशा मुक्त भारत प्रतियोगिता मे लहराया परचम
हजारीबाग के युवाओं ने राज्य स्तरीय नशा मुक्त भारत प्रतियोगिता में लहराया परचम अब
हजारीबाग हमारे प्रतिनिधि । युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के 'माय भारत अभियान के तहत रांची यूनिवर्सिटी में आयोजित राज्य स्तरीय 'नशामुक्त भारत' प्रतियोगिता में हजारीबाग के प्रतिभावान युवाओं ने शानदार प्रदर्शन कर पूरे जिले का नाम रोशन किया है। स्लोगन राइटिंग में चंदवार, हजारीबाग की ख्याति अखौरी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। पेंटिंग प्रतियोगिता मे निखिल कुमार ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल कर जिले का मान बढ़ाया। अब दिल्ली के लाल किले में बढ़ाएंगे मान राज्य स्तर पर विजेता रहे ये प्रतिभागी अब संभावित 14 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में झारखंड राज्य और हजारीबाग जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।
इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री होंगे। इधर हजारीबाग के जिला युवा अधिकारी रुद्र शेखर ने युवाओं विजेताओं को बधाई दी है।
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