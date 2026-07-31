पेलावल से लेकर पगमिल तक आईएसआईएस और प्रिंस खान गैंग के नेटवर्क का फैला है जाल

हजारीबाग जिला इस समय राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के कड़े पहरे में है। जांच एजेंसियों ने ISI और प्रिंस खान के गिरोह का नेटवर्क उजागर किया है। हाल में एनआईए और एटीएस ने संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की। गैंगस्टर प्रिंस खान के गिरोह के खिलाफ पुलिस ने भी कार्रवाई की, जिसमें कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया।

हजारीबाग, हमारे प्रतिनिधि। हजारीबाग जिला इन दिनों राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के कड़े पहरे और बड़ी कार्रवाइयों के कें जद में है। जांच एजसियों का मानना है कि पगमिल से लेकर पेलावल तक आईएसआईएस और दुबई में बैठे गिरोह चला रहे प्रिंस खान के नेटवर्क का जाल फैला है। पिछले कुछ महीनों पहले पेलावल, पगमिल और अंसार नगर जैसे क्षेत्रों में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आतंकवाद निरोधक दस्ता और स्थानीय पुलिस ने ताबड़तोड़ दबिश दी है। इन छापों में अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठनों से लेकर राज्य के कुख्यात संगठित आपराधिक गिरोहों के खतरनाक गठजोड़ का खुलासा हुआ था। पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल और अंसार नगर कनेक्शन

जांच एजेंसी की कार्रवाई दिसंबर 2025 में एनआईए और एटीएस की संयुक्त टीम ने पेलावल थाना क्षेत्र के अंसार नगर में एक संदिग्ध ठिकाने पर बड़ी छापेमारी की थी। यह कार्रवाई पुणे आईएसआईएस टेरर मॉड्यूल और दिल्ली धमाकों के मामले में वांछित संदिग्ध शाहनवाज आलम के नेटवर्क को खंगालने के लिए की गई थी। मूल रूप से हजारीबाग के रहने वाले शाहनवाज को पहले ही दिल्ली से गिरफ्तार किया जा चुका था। जांच में यह बात सामने आई थी कि इस नेटवर्क का इस्तेमाल स्थानीय स्तर पर युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ने और उन्हें साजो-सामान संबंधी (लॉजिस्टिकल) सहायता उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान सुरक्षा बलों ने घर से लैपटॉप, प्रिंटर और कई बेहद संवर्धित डिजिटल दस्तावेज जब्त किए थे।

गैंगस्टर प्रिंस खान गैंग पर पुलिस का शिकंजा आतंकवादी कनेक्शन के अलावा, जिला पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ भी बड़ी सफलता हासिल की है। जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह में बड़कागांव थाना क्षेत्र के पास पुलिस और धनबाद के कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान गिरोह के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गिरोह का एक मुख्य शूटर सैयद मोहम्मद जीशान पैर में गोली लगने से घायल हुआ और उसे दबोच लिया गया। जो पेलावल का रहने वाला है। पुलिस ने पिछले 24 घंटों में इस गैंग के कई अन्य गुर्गों को भी गिरफ्तार किया है। इसमें तीन अपराधी पेटलावद इलाके के हैंये अपराधी हथियार तस्करी के साथ-साथ कोयला ट्रांसपोर्टिंग कंपनियों और एनटीपीसी की हाईवा गाड़ियों पर रंगदारी के लिए फायरिंग करने जैसी वारदातों में संलिप्त थे। पेलावल चोरी छिनतई चेन व मोबाइल स्केचिंग, अवैध ड्रग का कारोबार से लेकर जमीन माफियाओं के लिए बदनाम रहा है।साइबर फ्रॉड और अन्य अवैध गतिविधियों के कारण यह इलाका केंद्रीय जांच ब्यूरो के रडार पर रहा है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग अब इन संवेदनशील मोहल्लों में युवाओं को आतंकवाद, संगठित अपराध और नशीले पदार्थों की तस्करी के दलदल में फंसने से बचाने के लिए लगातार सघन निगरानी और जन-जागरूकता अभियान चला रहे हैं। लेकिन नतीजा सफल रहा है बल्कि एक से एक चौंकाने वाले मामले सामने आते रहे हैं。