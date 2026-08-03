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10वीं इंटरनेशनल ओपन कराटे चैंपियनशिप में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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हजारीबाग की मुकेश कराटे अकादमी ने नेताजी इंडोर स्टेडियम, कोलकाता में हुए 10वीं इंटरनेशनल ओपन कराटे चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। अकादमी के 10 खिलाड़ियों ने 16 पदक जीते, जिनमें 8 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य शामिल हैं। मुख्य प्रशिक्षक सेंसेई मुकेश दास ने इसे खिलाड़ियों की मेहनत का नतीजा बताया।

10वीं इंटरनेशनल ओपन कराटे चैंपियनशिप में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन

हजारीबाग, नगर प्रतिनिधि। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में 31 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित 10वीं इंटरनेशनल ओपन कराटे चैंपियनशिप इंडियन चैलेंजर कप 2026 में मुकेश कराटे अकादमी, हजारीबाग के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत सहित सात देशों के खिलाड़ियों के बीच अकादमी के 10 खिलाड़ियों ने 8 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 16 पदक जीतकर जिले का गौरव बढ़ाया। स्वर्ण पदक अमन गोस्वामी, स्वर्णिका सिंघा , सुमन कुमार , ओम कुमार महतो और रामानुजन ने जीते। रजत पदक आलोक कुमार पांडेय, श्रेयांश गौतम और निराल्या गणेशन के खाते में गया, जबकि कांस्य पदक ओम कुमार महतो, श्रेयांश गौतम, वागीशा भारती, निराल्या गणेशन और प्रागल्या गणेशन ने हासिल किया।

मुख्य प्रशिक्षक सेंसेई मुकेश दास ने इसे खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन और अभिभावकों के सहयोग का परिणाम बताया।

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