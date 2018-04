जम्मू-कश्मीरः संघर्ष विराम उल्लंघन में घायल जवान हवलदार चरणजीत सिंह शहीद 

जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में पाकिस्तानी सेना की ओर से 17 अप्रैल को की गई गोलीबारी में घायल हुए सेना के जवान ने सैन्य अस्पताल में दम तोड़ दिया। सेना के एक प्रवक्ता ने आज यह जानकारी दी।



इसी के साथ राज्य में पाकिस्तान द्वारा इस वर्ष किए जाने वाले संघर्षविराम उल्लंघन की 650 घटनाओं में मरने वालों की संख्या 31 हो गई जिनमें 16 सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं।

Havildar Charanjeet Singh, who sustained bullet injuries in ceasefire violation by Pakistan in J&K on 17 April, has succumbed to his injuries. pic.twitter.com/o3pOSV55Qj