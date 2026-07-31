कस्तूरबा विद्यालयों परखे जायेंगे बेटियों की सुरक्षा के मानक

हाथरस: जनपद में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं के सुरक्षा मानकों की पड़ताल की जाएगी। इसके लिए दिशा निर्देश जिलाधिकारी के स्तर से जारी किये गए है। जनपद के हाथरस,मुरसान,सादाबाद,सिकंदराराऊ,हसायन,सादाबाद और सहपऊ ब्लाक में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों में गरीब,असहाय परिवार की बेटियों को निश्शुल्क आवासीय शिक्षा दी जाती है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में वार्डन के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी होती है। साथ ही फुल व पार्ट टाइम शिक्षिकाएं बेटियों को शिक्षा देती है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में मनोरंजन कक्ष के अलावा पुस्तकालय,मैस आदि की व्यवस्था छात्राओं को मिलती हैं।

विद्यालयों में बेटियों की सुरक्षा मानकों को भी दुरुस्त रखा जाता है। इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा विभागीय अफसर समय समय पर विद्यालयों का औचक निरीक्षण करके वहां की व्यवस्थाओं को देखते हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में आग आदि की घटना से निपटने के लिए अग्निशमन यंत्र आदि लगाये गए है। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में छात्राएं रहती है। पिछले दिनों हाथरस ब्लाक के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में हुई आग की घटना के बाद विशेष दिशा निर्देश प्रशासन की ओर से जारी किए गए है। प्रत्येक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण करके वहां सुरक्षा के मानकों की पड़ताल कराई जाएगी। यदि कहीं कोई व्यवस्था पूरी नहीं मिलेगी। उसे विभागीय अधिकारियों के स्तर से पूरा कराया जाएगा।