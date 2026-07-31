Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कस्तूरबा विद्यालयों परखे जायेंगे बेटियों की सुरक्षा के मानक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
Follow us on Google News
share

जनपद में संचालित है छह कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयकस्तूरबा विद्यालयों परखे जायेंगे बेटियों सुरक्षा के मानककस्तूरबा विद्यालयों परखे जायेंगे ब

कस्तूरबा विद्यालयों परखे जायेंगे बेटियों की सुरक्षा के मानक

हाथरस: जनपद में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं के सुरक्षा मानकों की पड़ताल की जाएगी। इसके लिए दिशा निर्देश जिलाधिकारी के स्तर से जारी किये गए है। जनपद के हाथरस,मुरसान,सादाबाद,सिकंदराराऊ,हसायन,सादाबाद और सहपऊ ब्लाक में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों में गरीब,असहाय परिवार की बेटियों को निश्शुल्क आवासीय शिक्षा दी जाती है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में वार्डन के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी होती है। साथ ही फुल व पार्ट टाइम शिक्षिकाएं बेटियों को शिक्षा देती है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में मनोरंजन कक्ष के अलावा पुस्तकालय,मैस आदि की व्यवस्था छात्राओं को मिलती हैं।

ये भी पढ़ें:Purnia News: कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के संचालक एवं वार्डन से मांगा स्पष्टीकरण

विद्यालयों में बेटियों की सुरक्षा मानकों को भी दुरुस्त रखा जाता है। इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा विभागीय अफसर समय समय पर विद्यालयों का औचक निरीक्षण करके वहां की व्यवस्थाओं को देखते हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में आग आदि की घटना से निपटने के लिए अग्निशमन यंत्र आदि लगाये गए है। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में छात्राएं रहती है। पिछले दिनों हाथरस ब्लाक के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में हुई आग की घटना के बाद विशेष दिशा निर्देश प्रशासन की ओर से जारी किए गए है। प्रत्येक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण करके वहां सुरक्षा के मानकों की पड़ताल कराई जाएगी। यदि कहीं कोई व्यवस्था पूरी नहीं मिलेगी। उसे विभागीय अधिकारियों के स्तर से पूरा कराया जाएगा।

ये भी पढ़ें:Hathras News: छात्राओं से संवाद कर आपदा प्रबंधन के दिए महत्वपूर्ण सुझाव
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।