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विवाहिता की हत्या कर सुबूत मिटाने के आरोपियों की तलाश तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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- कोतवाली सहपऊ क्षेत्र के गांव थरौरा का मामलाआरोपियों की तलाश में दबिश दे रही पुलिस हाथरस, संवाददाता। कोतवाली सहपऊ क्षेत्र के गांव थरौरा में विवाहिता

विवाहिता की हत्या कर सुबूत मिटाने के आरोपियों की तलाश तेज

हाथरस, संवाददाता। कोतवाली सहपऊ क्षेत्र के गांव थरौरा में विवाहिता की हत्या कर सुबूत मिटाने के मामले में आरोपियों ने तलाश तेज कर दी है। आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। गांव थरौरा में पिछले दिनों निर्मला की हत्या कर दी गई थी। सुबूत मिटाने के लिए बिना सूचना दिए जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करने का आरोप लगा था। सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची थी। दमकल विभाग ने चिता की आग बुझाई थी। फोरेंसिक टीम ने सक्ष्य अस्थियां और अन्य आवश्यक नमूने सुरक्षित कर जांच शुरू की थी। इस मामले में मृतक महिला के पिता ने नौ नामजद व अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

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