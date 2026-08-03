विवाहिता की हत्या कर सुबूत मिटाने के आरोपियों की तलाश तेज
- कोतवाली सहपऊ क्षेत्र के गांव थरौरा का मामलाआरोपियों की तलाश में दबिश दे रही पुलिस हाथरस, संवाददाता। कोतवाली सहपऊ क्षेत्र के गांव थरौरा में विवाहिता
हाथरस, संवाददाता। कोतवाली सहपऊ क्षेत्र के गांव थरौरा में विवाहिता की हत्या कर सुबूत मिटाने के मामले में आरोपियों ने तलाश तेज कर दी है। आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। गांव थरौरा में पिछले दिनों निर्मला की हत्या कर दी गई थी। सुबूत मिटाने के लिए बिना सूचना दिए जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करने का आरोप लगा था। सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची थी। दमकल विभाग ने चिता की आग बुझाई थी। फोरेंसिक टीम ने सक्ष्य अस्थियां और अन्य आवश्यक नमूने सुरक्षित कर जांच शुरू की थी। इस मामले में मृतक महिला के पिता ने नौ नामजद व अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें