स्कूली बच्चों को खिलाई गई कीड़े मारने की दवाई

हाथरस: माडल प्राथमिक विद्यालय रुहेरी ब्लाक सासनी में डा वेदप्रकाश मुख्य चिकित्सा अधिकारी हाथरस द्वारा फीता काटकर शुभारम्भ किया गया। स्कूली बच्चों को पेट के कीड़े मारने की दवाई खिलाई गई। डा पंकज कुमार, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सासनी एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य अनीस खान द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी का स्वागत किया गया। डा. राजीव गुप्ता अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आर.सी.एच. हाथरस द्वारा कृमि मुक्ति दिवस पर समस्त उपस्थिति लोगों को अवगत कराया गया कि जनपद में 776521 बच्चों का लक्ष्य राज्य स्तर द्वारा निर्धारित किया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि एल्बेन्डाजोल की गोली आज समस्त सरकारी/गैर सरकारी, अर्द्धसरकारी स्कूलों / विद्यालयों एवं आंगनबाडी केन्द्रों पर 01 से 19 वर्ष तक के बच्चों को खिलायी जाएगी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा भी स्कूल के बच्चों से बात की गयी एवं बच्चों से कृमि संक्रमण के कारणों के बारे में बात की गयी उनके द्वारा बच्चों को बताया गया कि किस प्रकार से कीडे पेट में प्रवेश करते हैं एवं आंतो में चिपककर पोषण को चूसते हैं। जिससे शरीर में खून की कमी हो जाती है एवं बच्चों की शारीरिक वृद्धि तथा मानसिक विकास भी अवरूद्ध होने लगता है। स्कूल के बच्चों से मुख्य चिकित्सा अधिकारी का द्वारा कार्यक्रम के लाभों के बारे में भी जानकारी ली गयी। इसके बाद बच्चों की पंक्ति बनाकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं उपस्थित अध्यापक, अध्यापिकाओं, आशाओं द्वारा स्वयं अपने हाथों से एल्बेन्डाजोल की गोली का सेवन कराया गया। गोली को अपने सामने चबाकर खाने हेतु प्रेरित भी किया गया। बच्चो द्वारा गोली के स्वाद को मीठा भी बताया गया। धर्मेन्द्र कुमार, जिला कम्युनिटी प्रोसिस प्रबन्धक, द्वारा विद्यालय की कक्षाओं में जाकर बच्चों को एल्बेन्डाजोल की गोली का सेवन कराए जाने से पूर्व विद्यालयों के बच्चों से कार्यकम के बारे में पूछा गया। जिसमें बच्चों द्वारा बताया गया कि यह गोली पेट में कीडों को समाप्त करने के लिए खिलायी जाती है। पेट में कीडे होने पर खाने के पोषक तत्व शरीर को नहीं लगते जिस कारण खून की कमी, भूख न लगना आदि समस्याएं होती है। बच्चों ने यह भी बताया कि यदि हम साफ सफाई जैसे खाना खाने के पहले एवं शौच के बाद साबुन से हाथों को धोना, फल व सब्जियां धोकर खाएं, खाना व पीने का पानी ढककर रखें, नंगे पैर बाहर न जाएं, शौचालय का प्रयोग करें आदि। कार्यक्रम में चतुर सिंह, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, डा पावस कुशवाहा, अनीस खान प्रधानाध्यापक, अन्य सहायक अध्यापक एवं अध्यापिकाएं कार्यकत्रियां उपस्थित थीं। वही मुरसान ब्लाक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय खेड़ा बरामई में हेड शिक्षक सुरेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में बच्चों को गोली खिलवाई गई।