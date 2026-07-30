फॉलोअप: पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति भेजा जेल
कोतवाली चंदपा क्षेत्र के पत्तीगढ़ी बनारसी का मामला मृतक महिला के पिता ने पति, ससुर व जेठ के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा हाथरस, संवाददाता। पत्नी की गला घों
हाथरस, संवाददाता। पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने वाले आरोपी को बुधवार को पुलिस ने जेल भेज दिया। इस मामले में मृतक महिला के पिता ने पति, ससुर व जेठ के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। कोतवाली चंदपा क्षेत्र के गांव पत्तीगढ़ी बनारसी निवासी अभिषेक पुत्र ओमवीर सिंह हाथरस की एक फैक्टरी में काम करता था, लेकिन पिछले कुछ समय से कोई काम नहीं कर रहा था। वह शराब पीने का आदी था। मंगलवार की शाम नशे और खर्च को लेकर उसका अपनी पत्नी कोमल से झगड़ा हो गया। गुस्से में अभिषेक ने कोमल को लात-घूंसों से जमकर पीटा।
लहुलुहान हालत में सांस चलती देख आरोपी ने कोमल का गला घोंट दिया, इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक महिला के पिता ने इस मामले में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है।
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