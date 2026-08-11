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कुश्ती प्रतियोगिता में ट्रॉयल के जरिए हुआ खिलाड़ियों का चयन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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कुश्ती प्रतियोगिता के चयनित खिलाड़ीकुश्ती प्रतियोगिता में ट्रॉयल के हुआ खिलाड़ियों का चयनकुश्ती प्रतियोगिता में ट्रॉयल के हुआ खिलाड़ियों का चयनकुश्ती

कुश्ती प्रतियोगिता में ट्रॉयल के जरिए हुआ खिलाड़ियों का चयन

हाथरस: जिला स्तरीय सब जूनियर बालक कुश्ती चयन/ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम हाथरस में आयोजित किया गया। ट्रायल काशी नरेश यादव की देख-रेख में दीवानसिंह, भगवती कुमार, निखिल, गिरेन्द्र व सीमा सागर द्वारा लिया गया। जनपद के चयनित खिलाडी मण्डल स्तरीय चयन/ट्रायल में प्रतिभाग करेंगे। जोकि आज दोपहर दो बजे अहिल्याबाई होल्कर स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित होगा। सब-जूनियर बालक खिलाडी फी-स्टाईल में 51 किग्रा निशान्त, 60 किग्रा0 गोविनद, 65 किग्रा प्रशान्त, 74 किग्रा० नैतिक, 80 किग्रा,विकास 92 किग्रा० सागर, 110 किग्रा आदित्य ठेनुआ। ग्रीको रोमन स्टाईल में 65 किग्रा आनन्द, 71 किग्रा0 रजत, 80 किग्रा शक्ति, 92 मंयक । उ.प्र केशरी हेतु सागर एवं उ.प्र कुमार के लिए अंशु चयनित है।

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