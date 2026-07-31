खेल छात्रावासों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के कोच रखें जायेंगे

हाथरस: प्रदेश सरकार द्वारा संचालित आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 40 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को रूपये 1.50 लाख प्रतिमाह मानदेय पर प्रशिक्षण के लिए आवेदन मांगे गए है। जिला स्टेडियम पर जाकर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आवेदन कर सकते हैं। जिला क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि यह व्यवस्था खेल विभाग के अधीन संचालित 34 आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में 16 खेलों- हैंडबॉल (महिला), फुटबॉल, क्रिकेट, बॉक्सिंग, जूड़ो (पुरुष), हॉकी, तैराकी, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, कबड्डी, कुश्ती एवं तीरंदाजी (पुरुष/महिला) के खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए की जा रही है। जनपद हाथरस के इच्छुक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी/प्रशिक्षक निर्धारित आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर 08 अगस्त को सायं 5ः00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस में जिला खेल कार्यालय, स्पोर्ट्स स्टेडियम, हाथरस में जमा कर सकते हैं।