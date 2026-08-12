डिजिटल लाइव स्कूल मॉनिटरिंग सिस्टम का किया विरोध

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पदाधिकारियों ने बीएसए को दिया ज्ञापन डिजिटल लाइव स्कूल मॉनिटरिंग सिस्टम किया विरोधडिजिटल लाइव स्कूल मॉनिटरिंग सिस्टम किया

हाथरस: राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ हाथरस के पदाधिकारियो ने जिलाध्यक्ष रविकांत मिश्र के नेतृत्व में मंगलवार को बीएसए को ज्ञापन देकर आनलाइन निरीक्षण किए जाने के आदेश का विरोध किया। पदाधिकारियो ने बीएसए को बताया कि उक्त आदेश से शिक्षक शिक्षिकाओं की निजता का हनन होगा, साथ ही शिक्षक समाज में भय का वातावरण व्याप्त होगा जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित होगा। प्रदेश के किसी भी जनपद में निरीक्षण की उक्त प्रणाली लागू नहीं है। अधिकांश विद्यालयों में इंटरनेट नेटवर्क एवं मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या भी रहती है इसलिए उक्त आदेश व्यावहारिक नहीं है।

अपराधी प्रवृत्तियां इसके अलावा जिला महामंत्री डॉ. संजय गौतम ने एसबीआई से उत्तर प्रदेश शासन के हुए एमओयू क्रियान्वयन के लिए भी आदेश जारी करने, जीपीएफ की लेखा पर्ची जारी करने, दिनांक 31/3/2014 के उपरांत नियुक्त शिक्षकों/ कर्मचारियों की बीमा कटौती की धनराशि को वापस करने का आदेश निर्गत करने के लिए कहा l

इस अवसर पर उपस्थित इस अवसर पर जिला अध्यक्ष रविकांत मिश्र, जिला महामंत्री डॉ. संजय गौतम. कार्यकारी जिला अध्यक्ष अजय शर्मा, जिला कोषाध्यक्ष बृजेश शर्मा, जिला उपाध्यक्ष विमल शर्मा, मीनाक्षी सिंह, उमेश सारस्वत, जिला संगठन मंत्री लक्ष्मण सिंह, जिला मंत्री राजेंद्र लवानिया, जिला प्रचार minister धर्मेंद्र उपाध्याय, जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा, सह मीडिया प्रभारी आशुतोष अग्निहोत्री, ब्लॉक अध्यक्ष मनोज शर्मा, अजीत राना, अंकित चौहान, ब्लॉक महामंत्री विवेक शर्मा, बिजेंद्र कुमार, संगठन मंत्री नगेंद्र पचौरी, मनीष दीक्षित, परमानन्द, अजय कुमार सिंह, रवि मोहन उपाध्याय, विनोद शर्मा सहित महासंघ के पदाधिकारी व शिक्षकों की उपस्थित सराहनीय रही l