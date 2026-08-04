जनशिकायतो के निस्तारण में आईजीआरएस में हाथरस पुलिस प्रदेश में नंबर वन

हाथरस: प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी आईजीआरएस जनसुनवाई - समाधान पोर्टल, जिसमें आम-जन द्वारा अपनी समस्या हेतु ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासन करता है। समीक्षा स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा प्रत्येक माह की जाती है तथा प्रत्येक जनपद का मासिक मूल्यांकन कर प्रत्येक माह रैंकिग का निर्धारण शासन स्तर पर किया जाता है । जनपद हाथरस एक बार फिर से नंबर वन के स्थान पर काबिज रहा। एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा व अपर पुलिस अधीक्षक रामानन्द कुशवाहा (नोडल अधिकारी ) द्वारा आमजन की प्राप्त होने वाली शिकायतों को समस्त राजपत्रित/थाना प्रभारियों को आईजीआरएस सन्दर्भों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराये जाने, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा थाने पर आने वाले शिकायतों का शत-प्रतिशत गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराये जाने हेतु निर्दिष्ट किया गया था ।

शासन द्वारा संचालित आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों का माह जुलाई में प्राप्त शिकायतों में शिकायतों का जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करते हुए निर्धारित समयावधि में आख्या पोर्टल पर अपलोड कराये जाने के फलस्वरूप जनपद हाथरस को उत्तर प्रदेश मे माह जुलाई में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही जनपद के सभी थाने भी शिकायतों के प्रभावी निस्तारण के आधार पर प्रदेश स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुये निरंतर नंबर 01 बने हुये है।➡️ पुलिस अधीक्षक द्वारा आईजीआरएस रैंकिंग में सुधार हेतु सभी क्षेत्राधिकारी गण व थाना प्रभारियों व चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया था कि सभी शिकायतों का निस्तारण मौके पर जाकर किया जाएगा । सभी क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारियों द्वारा प्रतिदिन शिकायतों का निस्तारण घटनास्थल पर जाकर किया गया । पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में प्रत्येक शिकायत के निस्तारण की फोटोज लोकेशन के साथ मंगाई गई । जिससे आमजन की शिकायतों के निस्तारण त्वरित व गुणवत्तापूर्ण कराया गया । शिकायतों के निस्तारण में आईजीआरएस फीडबैक सैल हर शिकायतकर्ता से सीधे संवाद स्थापित कर निस्तारण की गुणवत्ता का आकलन कर प्रत्येक शिकायतकर्ता से फोन कॉल या ऑनलाइन माध्यम से संपर्क कर फीडबैक लिया है। शिकायत का निस्तारण संतोषजनक हुआ या नहीं, इसकी जानकारी संकलित की है। पुलिस अधीक्षक महोदय व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष उक्त आंकलन को प्रस्तुत कर ससमय सुधारात्मक कार्यवाही की गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी पुलिसकर्मियों की शिकायतों के निस्तारण में सराहनीय कार्य करने हेतु प्रशंसा की गई तथा भविष्य में भी शिकायतों के निस्तारण त्वरित गुणवत्तापूर्ण करते रहने हेतु प्रेरित किया गया है।