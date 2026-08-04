नशे के खिलाफ विद्यार्थियों को किया जागरुक
सरस्वती महाविद्यालय में नशा मुक्त भारत अभियान-2026 के अंतर्गत व्याख्यान आयोजितनशे के खिलाफ विद्यार्थियों को जागरुक
हाथरस: सरस्वती महाविद्यालय, हाथरस में नशा मुक्त भारत अभियान-2026 के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता चिकित्सक डॉ. एम. के. गुप्ता ने छात्र-छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों एवं उससे बचाव के उपायों की जानकारी दी। उन्होंने युवाओं से नशामुक्त जीवन अपनाकर समाज में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय नोडल अधिकारी राज कुमार एवं संयोजक डॉ. फौजिया सिद्दीकी के निर्देशन में किया गया। इस अवसर पर डॉ. अतीत श्रीवास्तव, डॉ. स्वतेन्द्र सिंह, डॉ. गोपेश सिंह, डॉ. राकेश बाबू, आशीष अग्रवाल, पवन शर्मा, हर्ष एवं निधि, प्रियंका, दीक्षा वार्ष्णेय, ज्योति, विष्णु, दिव्या, वंदना, प्रगति प्रकाश, खुशबू, खुशी आदि छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे।
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