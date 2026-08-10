मांगों को ले भाकपा माले 24 घंटा करेगा अनशन।
हसनपुरा में भाकपा माले की बैठक हुई, जिसमें प्रखंड सचिव कॉमरेड उमेश प्रसाद और जिला कमेटी सदस्य कॉमरेड दयानंद कुशवाहा की अध्यक्षता में तय किया गया कि गरीबों की समस्याओं और भाजपा सरकार द्वारा लगाए गए होल्डिंग टैक्स के खिलाफ 13 और 14 अगस्त 2026 को अनशन किया जाएगा।
हसनपुरा। प्रखंड के भाकपा माले कमेटी की बैठक की गई। जिसमें प्रखंड सचिव कॉमरेड उमेश प्रसाद व भाकपा माले जिला कमिटी सदस्य कॉमरेड दयानंद कुशवाहा के संयुक्त अध्यक्षता में किया गया। जिसमें 13 व 14 अगस्त 2026 को हसनपुरा प्रखंड मुख्यालय पर गरीबों के विभिन्न समस्याओं को लेकर तथा भाजपा सरकार द्वारा गरीबों के ऊपर लगाए गए होल्डिंग टैक्स के खिलाफ 24 घंटा का अनशन पर बैठने का फैसला किया गया। बैठक में कृष्ण यादव, अनिल पांडेय, लालजी यादव, सुरेंद्र राम, फिरोज अंसारी, सत्येंद्र यादव, खुशियाल साह, तबरेज आलम इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद थे।
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