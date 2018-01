हरियाणा: लोक गायिका ममता शर्मा की गला रेतकर हत्या, खेत में मिला शव

हरियाणा में लोकगायिका ममता शर्मा की लाश बरामद होने से सनसनी फैल रही है। वह पिछले 4 दिनों से लापता थी जिसकी शिकायत उनके बेटे ने पुलिस में दर्ज कराई थी। उनका शव रोहतक जिले के गांव बलियानी में मिला है। सीएम मनोहर लाल खट्टर भी इसी गांव के है।

Haryana: Folk singer Mamta murdered, body dumped in field in Rohtak's Baniyani village.Police have sent the body for postmortem