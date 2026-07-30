एसकेएस के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया

फरीदाबाद । सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा (एसकेएस) के आह्वान पर गुरूवार को जिला मुख्यालय स्थित उपायुक्त कार्यालय पर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, सरकारी विभागों में निजीकरण पर रोक लगाने तथा खाली पड़े पदों पर नियमित भर्ती करने की मांग को लेकर विशाल रैली एवं प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों, यूनियन पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। रैली की अध्यक्षता सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान करतार सिंह जागरण ने की तथा मंच का संचालन संघ के जिला सचिव बलबीर सिंह बालगुहेर ने किया । रैली में मुख्य रूप से हरियाणा टूरिज्म विभाग के महासचिव सुभाष देशवाल बिजली विभाग के उपाध्यक्ष शब्बीर खान फरीदाबाद बिजली विभाग के सर्कल सचिव कृष्ण कुमार दिगंबर डगर रोडवेज विभाग के नेता जयपाल राठी आदि उपस्थित रहे।