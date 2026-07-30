एसकेएस के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया
फरीदाबाद में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और सरकारी विभागों में निजीकरण पर रोक लगाने के लिए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने प्रदर्शन किया। रैली का नेतृत्व करतार सिंह ने किया, जिसमें विभिन्न विभागों के कर्मचारी और यूनियन के नेता शामिल हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री को कर्मचारियों की मांगों का ज्ञापन सौंपा।
फरीदाबाद । सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा (एसकेएस) के आह्वान पर गुरूवार को जिला मुख्यालय स्थित उपायुक्त कार्यालय पर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, सरकारी विभागों में निजीकरण पर रोक लगाने तथा खाली पड़े पदों पर नियमित भर्ती करने की मांग को लेकर विशाल रैली एवं प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों, यूनियन पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। रैली की अध्यक्षता सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान करतार सिंह जागरण ने की तथा मंच का संचालन संघ के जिला सचिव बलबीर सिंह बालगुहेर ने किया । रैली में मुख्य रूप से हरियाणा टूरिज्म विभाग के महासचिव सुभाष देशवाल बिजली विभाग के उपाध्यक्ष शब्बीर खान फरीदाबाद बिजली विभाग के सर्कल सचिव कृष्ण कुमार दिगंबर डगर रोडवेज विभाग के नेता जयपाल राठी आदि उपस्थित रहे।
रैली के बाद जोरदार प्रदर्शन करते हुए आयुक्त के प्रतिनिधि एसडीएम फरीदाबाद के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के नाम कर्मचारियों की मांगों का ज्ञापन भी सोपा गया। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने कहा कि सरकार लगातार सरकारी विभागों में स्थायी नौकरियों को समाप्त कर ठेका प्रथा और निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, जिससे लाखों कर्मचारियों का भविष्य असुरक्षित हो गया है। उन्होंने कहा कि वर्षों से कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने के बजाय नई-नई आउटसोर्सिंग और कौशल निगम जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है।
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