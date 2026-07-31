महिला आयोग ने यौन उत्पीड़न मामले का स्वत: संज्ञान लिया
हरियाणा राज्य महिला आयोग ने पानीपत में 12 साल की बच्ची के साथ बार-बार हुए यौन उत्पीड़न के मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने जिला पुलिस को तुरंत कानूनी कार्रवाई करने और मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसमें बच्ची की सौतेली मां और भाई शामिल हैं।
हरियाणा राज्य महिला आयोग (एचएससीडब्ल्यू) ने पानीपत में 12 साल की बच्ची के साथ बार-बार हुए कथित यौन उत्पीड़न मामले का स्वतः संज्ञान लिया है और जिला पुलिस को इस मामले में तुरंत कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। पानीपत के पुलिस अधीक्षक और कैंप पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर को शुक्रवार को भेजे गए एक पत्र में, आयोग ने कहा कि उसे ऐसी जानकारी मिली है कि नाबालिग बच्ची का लंबे समय तक बार-बार यौन उत्पीड़न किया गया। इस मामले में कथित आरोपियों में बच्ची की सौतेली मां और भाई शामिल हैं। इस मामले को ‘बेहद गंभीर और संवेदनशील’ बताते हुए, आयोग ने पुलिस को निर्देश दिया कि वे कानून के प्रावधानों के अनुसार निष्पक्ष, बिना किसी भेदभाव के, तुरंत और संवेदनशीलता के साथ जांच सुनिश्चित करें और इसमें शामिल पाए जाने वाले सभी लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई शुरू करें।
आयोग ने शिकायतकर्ता और नाबालिग पीड़िता दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी सिफारिश की।
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