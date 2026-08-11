चार दिवसीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 13 से शुरू होगा
हरियाणा बैडमिंटन असोसिएशन द्वारा प्रदेश स्तर पर जूनियर और सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन 13 से 16 अगस्त तक किया जाएगा। यह प्रतियोगिता सेक्टर-7 के केएल मेहता दयानंद स्कूल में होगी, जिसमें लगभग 500 खिलाड़ी भाग लेंगे। मुख्य अतिथि डॉ. आनंद मेहता और सरकार तलवार होंगे।
फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। हरियाणा बैडमिंटन असोसिएशन की ओर से प्रदेश स्तरीय जूनियर व सीनियर वर्ग में बैडमिंटन चैंपियनशिप कराई जाएगी। 13 अगस्त को शुरू हो रही चार दिवसीय चैंपियनशिप की लगभग तैयारियां हो चुकी हैं। जिला बैडमिंटन ण्सोसिएशन के महासचिव संजय सपरा ने बताया कि अंडर-19 आयु वर्ग में रैंकिंग बैडमिंट टूर्नामेंट का आयोजन होगा। यह टूर्नामेंट सेक्टर-सात स्थित केएल मेहता दयानंद स्कूल में 13 से 16 अगस्त तक कराया जाएगा। प्रदेश से करीब 500 खिलाड़ी आ रहे हैं, जिनकी ठहरने की व्यवस्था होटलों में की गई है। मुख्य अतिथि के रूप में महर्षि दयानंद एजुकेशन सोसाइटी के प्रधान डाॅ. आनंद मेहता और मानव रचना शिक्षण संस्थान के खेल निदेशक सरकार तलवार होंगे।
एसोसिएशन के प्रधान डॉ अमित भल्ला, देवेंद्र सिंह और अजय कुमार समेत अन्य लोगों का खास सहयोग कर रहे हैं।
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