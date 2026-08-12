बहुभाषी नीति से उद्यमियों को कारोबार में आसानी होगी

गुरुग्राम, अमर मौर्य। बहुभाषी नीति से निवेशकों से जुड़ाव और कारोबार का विस्तार करने में आसानी होगी। प्रदेश सरकार की ओर से हरियाणा उद्योग साथी भी शुरू किया गया। यह एआई आधारित बहुभाषी नीति है, जो उद्यमियों के स्टार्टअप और एमएसएमई की सहायता के लिए तैयार किया गया है। इससे हिंदी, अंग्रेजी, हरियाणवी और पंजाबी में आवाज के जरिये निवेशक जुड़ाव को आसान बनाएगा। उद्योग विभाग के अनुसार प्रदेश से लेकर जिले में उद्यमों को ग्लोबल मार्केट तक ले जाने पर जोर दिया जा रहा है। क्योंकि प्रस्तावित हरियाणा निर्यात केंद्र एक्सपोर्ट से जुड़े कागज़ात, नियमों का पालन, लॉजिस्टिक्स, मार्केट की जानकारी और खरीदार से संपर्क के लिए एक वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। वहीं उड़ान द्वार इंटरनेशनल पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजी टाई-अप और निवेशकों के साथ जुड़ाव को आसान बनाएगा। यह नीति उद्यमियों को प्रोत्साहन, योग्यता, कागज़ात और आवेदन की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी पाने में मदद करता है। वे हिंदी, अंग्रेज़ी, हरियाणवी और पंजाबी में आवाज़ के ज़रिये जानकारी पा सकेंगे。