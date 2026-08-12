Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बहुभाषी नीति से उद्यमियों को कारोबार में आसानी होगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
Follow us on Google News
share

हरियाणा सरकार ने एक एआई आधारित बहुभाषी नीति शुरू की है जिससे निवेशकों से जुड़ाव और एमएसएमई की सहायता आसान होगी। यह नीति स्थानीय भाषाओं को शामिल करते हुए सरकारी नीतियों को समझने में मदद करेगी। इसके तहत छोटे व्यवसायों के लिए ऋण और फंडिंग के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे।

बहुभाषी नीति से उद्यमियों को कारोबार में आसानी होगी

गुरुग्राम, अमर मौर्य। बहुभाषी नीति से निवेशकों से जुड़ाव और कारोबार का विस्तार करने में आसानी होगी। प्रदेश सरकार की ओर से हरियाणा उद्योग साथी भी शुरू किया गया। यह एआई आधारित बहुभाषी नीति है, जो उद्यमियों के स्टार्टअप और एमएसएमई की सहायता के लिए तैयार किया गया है। इससे हिंदी, अंग्रेजी, हरियाणवी और पंजाबी में आवाज के जरिये निवेशक जुड़ाव को आसान बनाएगा। उद्योग विभाग के अनुसार प्रदेश से लेकर जिले में उद्यमों को ग्लोबल मार्केट तक ले जाने पर जोर दिया जा रहा है। क्योंकि प्रस्तावित हरियाणा निर्यात केंद्र एक्सपोर्ट से जुड़े कागज़ात, नियमों का पालन, लॉजिस्टिक्स, मार्केट की जानकारी और खरीदार से संपर्क के लिए एक वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। वहीं उड़ान द्वार इंटरनेशनल पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजी टाई-अप और निवेशकों के साथ जुड़ाव को आसान बनाएगा। यह नीति उद्यमियों को प्रोत्साहन, योग्यता, कागज़ात और आवेदन की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी पाने में मदद करता है। वे हिंदी, अंग्रेज़ी, हरियाणवी और पंजाबी में आवाज़ के ज़रिये जानकारी पा सकेंगे。

ये भी पढ़ें:नई एमएसएमई नीति से उद्योगों में रोजगार के अ‌वसर बढ़ेंगे

नीतियों को समझना बेहद सरल हुआ:

विभागीय अधिकारियों ने कहा कि स्थानीय भाषाओं और बोलियों (जैसे हरियाणवी) को शामिल करने से ग्रामीण या क्षेत्रीय उद्यमियों के लिए जटिल सरकारी नीतियों को समझना बेहद सरल हो गया है। इसके जरिए उद्यमी सरकारी प्रोत्साहनों, योजनाओं की पात्रता, आवश्यक दस्तावेजों और आवेदन प्रक्रियाओं की सटीक जानकारी तुरंत पा सकते हैं। छोटे व्यवसायों को बिना गारंटी के ऋण और संस्थागत फंडिंग तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए स्टेट वेंचर कैपिटल फंड और सेक्टोरल क्रेडिट गारंटी फंड का प्रस्ताव है।

ये भी पढ़ें:आसान फाइनेंस और सरकारी सपोर्ट से मजबूत हो रहे यूपी के MSMEs

नई नीति औद्योगिक विकास को नई गति देगी:

उद्योग और वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में हरियाणा में बने उत्पादों को स्थापित करने के लिए एमएसएमई को इनोवेशन और क्वालिटी पर लगातार ध्यान देना होगा। विभाग ने एमएसएमई सेक्टर को मज़बूत करने के लिए गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ काम किया है। नई नीति औद्योगिक विकास को नई गति देगी। गुरुग्राम में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने हैं। इसमें एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाएगा।

सामान्य प्रश्न

हरियाणा की बहुभाषी नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है?
हरियाणा की बहुभाषी नीति का मुख्य उद्देश्य निवेशकों से जुड़ाव और एमएसएमई की सहायता को आसान बनाना है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।