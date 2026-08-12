बहुभाषी नीति से उद्यमियों को कारोबार में आसानी होगी
हरियाणा सरकार ने एक एआई आधारित बहुभाषी नीति शुरू की है जिससे निवेशकों से जुड़ाव और एमएसएमई की सहायता आसान होगी। यह नीति स्थानीय भाषाओं को शामिल करते हुए सरकारी नीतियों को समझने में मदद करेगी। इसके तहत छोटे व्यवसायों के लिए ऋण और फंडिंग के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे।
गुरुग्राम, अमर मौर्य। बहुभाषी नीति से निवेशकों से जुड़ाव और कारोबार का विस्तार करने में आसानी होगी। प्रदेश सरकार की ओर से हरियाणा उद्योग साथी भी शुरू किया गया। यह एआई आधारित बहुभाषी नीति है, जो उद्यमियों के स्टार्टअप और एमएसएमई की सहायता के लिए तैयार किया गया है। इससे हिंदी, अंग्रेजी, हरियाणवी और पंजाबी में आवाज के जरिये निवेशक जुड़ाव को आसान बनाएगा। उद्योग विभाग के अनुसार प्रदेश से लेकर जिले में उद्यमों को ग्लोबल मार्केट तक ले जाने पर जोर दिया जा रहा है। क्योंकि प्रस्तावित हरियाणा निर्यात केंद्र एक्सपोर्ट से जुड़े कागज़ात, नियमों का पालन, लॉजिस्टिक्स, मार्केट की जानकारी और खरीदार से संपर्क के लिए एक वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। वहीं उड़ान द्वार इंटरनेशनल पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजी टाई-अप और निवेशकों के साथ जुड़ाव को आसान बनाएगा। यह नीति उद्यमियों को प्रोत्साहन, योग्यता, कागज़ात और आवेदन की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी पाने में मदद करता है। वे हिंदी, अंग्रेज़ी, हरियाणवी और पंजाबी में आवाज़ के ज़रिये जानकारी पा सकेंगे。
नीतियों को समझना बेहद सरल हुआ:
विभागीय अधिकारियों ने कहा कि स्थानीय भाषाओं और बोलियों (जैसे हरियाणवी) को शामिल करने से ग्रामीण या क्षेत्रीय उद्यमियों के लिए जटिल सरकारी नीतियों को समझना बेहद सरल हो गया है। इसके जरिए उद्यमी सरकारी प्रोत्साहनों, योजनाओं की पात्रता, आवश्यक दस्तावेजों और आवेदन प्रक्रियाओं की सटीक जानकारी तुरंत पा सकते हैं। छोटे व्यवसायों को बिना गारंटी के ऋण और संस्थागत फंडिंग तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए स्टेट वेंचर कैपिटल फंड और सेक्टोरल क्रेडिट गारंटी फंड का प्रस्ताव है।
नई नीति औद्योगिक विकास को नई गति देगी:
उद्योग और वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में हरियाणा में बने उत्पादों को स्थापित करने के लिए एमएसएमई को इनोवेशन और क्वालिटी पर लगातार ध्यान देना होगा। विभाग ने एमएसएमई सेक्टर को मज़बूत करने के लिए गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ काम किया है। नई नीति औद्योगिक विकास को नई गति देगी। गुरुग्राम में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने हैं। इसमें एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाएगा।
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