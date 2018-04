हैवानियत: रोहतक में 10 साल की लड़की की रेप के बाद हत्या, बैग में बंद मिला शव

हरियाणा के रोहतक और पलवल में कथित रेप की वारदात सामने आई है। जहां रोहतक टिटोली गांव की नहर में एक बैग में लगभग 8 से 10 साल की बच्ची का शव मिला है। नाबालिग से रेप की आशंका जताई जा रही है। वहीं पलवल में घर में घुसकर 22 साल की लड़की से गैंगरेप किया गया।

देश में लगातार बच्चियों के साथ दुष्कर्म की मामेल सामने आ रहे हैं। उन्नाव, कठुआ, सूरत के बाद अब हरियाणा के रोहतक और पलवल में कथित रेप की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि रोहतक टिटोली गांव की नहर में एक बैग में लगभग 8 से 10 साल की बच्ची का शव मिला है। बच्ची की पहचान नहीं हो पाई है। शव के हालत काफी खराब है। पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंच कर मामले की जांच की है।

फिलहाल मामला हत्या कर शव को क्षत-विक्षत करने का बताया जा रहा है।

Body of a 9-year-old girl found inside a bag in a drain in Rohtak's Titauli village. Police begin investigation. #Haryana pic.twitter.com/ZbQ6Ljf4tL