स्निफर डॉग्स की मदद से नशा तस्करी के 48 मामलों का खुलासा

- हरियाणा पुलिस के स्निफर डॉग्स बने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी ताकत, छह माह में 48 मामलों का सफल खुलासा*

गुरुग्राम, दीपक आहूजा। नशा मुक्त हरियाणा अभियान में हरियाणा पुलिस के प्रशिक्षित स्निफर डॉग्स नशा तस्करों के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार बनकर उभरे हैं। इस साल ही पहली छमाही में हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो व जिला पुलिस की संयुक्त टीमों ने छापेमारी करके स्निफर डॉग्स की मदद से 48 मामलों का खुलासा किया है। नशा तस्करों से बड़ी मात्रा में चिट्टा (हेरोइन), स्मैक, गांजा, चरस, अफीम, डोडा पोस्त, चूरा पोस्त आदि नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। इन अभियानों में बोल्ट (एचके132) ने सर्वाधिक 15, रैम्बो (एचके133) ने 14 तथा रोमियो (एचके131) ने 12 मामलों में बेहतरीन प्रदर्शन किया। विशेष रूप से रैम्बो की सहायता से करीब пять क्विंटल डोडा पोस्त की खेप बरामद की गई। इन तीनों स्निफर डॉग्स की असाधारण सूंघने की क्षमता और डॉग हैंडलर्स के साथ उनके बेहतरीन तालमेल ने नशा तस्करों के खिलाफ हरियाणा पुलिस की कार्रवाई को नई धार प्रदान की है。

नशा तस्करी की चुनौतियाँ हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि नशा तस्करी समाज और विशेषकर युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर चुनौती है। हरियाणा पुलिस नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ लगातार कार्रवाई कर रही है। हरियाणा पुलिस के प्रशिक्षित स्निफर डॉग्स और उनके डॉग हैंडलर्स इस अभियान की मजबूत कड़ी हैं। स्निफर डॉग्स की असाधारण सूंघने की क्षमता, आधुनिक प्रशिक्षण और पुलिस टीमों के साथ उनका बेहतर समन्वय मादक पदार्थों की बरामदगी तथा नशा तस्करों तक पहुंचने में अत्यंत प्रभावी साबित हो रहा है।

आधुनिक तकनीक का उपयोग उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक, खुफिया सूचनाओं और विशेषज्ञ संसाधनों के प्रभावी उपयोग से हरियाणा पुलिस नशा तस्करी के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में निरंतर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि नशा तस्करी से जुड़ी किसी भी सूचना को तुरंत पुलिस के साथ हेल्पलाइन नंबर - 9050891508 या डॉयल 112 पर साझा करें।

डॉग स्क्वॉड दिला रहा सफलता हरियाणा राज्य नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संजय कुमार ने बताया कि हरियाणा पुलिस के डॉग स्क्वॉड की प्रभावशीलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रशिक्षित स्निफर डॉग्स की सहायता से हर वर्ष बहुत सारे एनडीपीएस मामलों में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की जाती रही है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम डॉग स्क्वॉड के साथ मौके पर पहुंचती है, जहां स्निफर डॉग्स वाहन, मकान, गोदाम, खेत व अन्य स्थानों पर बेहद चतुराई से छिपाकर रखे गए मादक पदार्थों का सटीक पता लगाकर पुलिस कार्रवाई को सफल बनाते हैं। कई मामलों में इनकी सहायता से नशा तस्करों के पूरे नेटवर्क तक पहुंचने में भी सफलता मिली है।

छह माह में करोड़ों रुपये के मादक पदार्थ बरामद वर्ष 2026 के पहले छह महीनों के दौरान स्निफर डॉग्स की सहायता से चिट्टा (हेरोइन), स्मैक, गांजा, चरस, डोडा पोस्त, चूरा पोस्त, अफीम तथा अन्य मादक पदार्थों की कई बड़ी खेप बरामद की गईं। प्रमुख बरामदगियों में आदमपुर से करीब पांच क्विंटल डोडा पोस्त, फतेहाबाद से करीब 10 किलोग्राम डोडा पोस्त, फरीदाबाद से करीब साढ़े छह किलोग्राम गांजा, करीब साढ़े चार किलोग्राम डोडा पोस्त, 105.08 ग्राम चरस सहित हेरोइन आदि बरामद किए हैं। इन सफल अभियानों में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा (डबवाली), गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवानी, कुरुक्षेत्र, हिसार जीआरपी सहित अनेक जिलों की पुलिस व एचएसएनसीबी की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। प्रशिक्षित स्निफर डॉग्स बोल्ट, रैम्बो, रोमियो, जग्गा, जैक, शेरू, टॉम, ब्रूनो, जिमी, राजा, जेसिफर, मैक्स, माही और चार्ली ने अपनी असाधारण सूंघने की क्षमता से वाहनों, मकानों, गोदामों और अन्य स्थानों पर छिपाकर रखे गए मादक पदार्थों का सटीक पता लगाकर पुलिस कार्रवाई को सफल बनाया।

बोल्ट, रैम्बो और रोमियो बने स्निफर डॉग्स साल 2026 में बोल्ट, रैम्बो और रोमियो की पहली छमाही में हरियाणा पुलिस के सबसे अधिक सक्रिय और सफल स्निफर डॉग्स रहे। इन अभियानों की सफलता के पीछे डॉग हैंडलर्स की मेहनत और समर्पण भी उतना ही महत्वपूर्ण रहा। सिपाही अनिल, सुनील, रीत, प्रदीप, विकास और रविंदर ने अपने प्रशिक्षित स्निफर डॉग्स के साथ उत्कृष्ट समन्वय स्थापित करते हुए अनेक महत्वपूर्ण ऑपरेशनों को सफल बनाया। डॉग हैंडलर्स और स्निफर डॉग्स के बीच मजबूत तालमेल के कारण नशा तस्करों द्वारा अत्यंत चतुराई से छिपाए गए मादक पदार्थों का भी सटीक पता लगाया जा सका।