साइबर ठगी की जानकारी जुटाने कुंदरकी पहुंची हरियाणा पुलिस
हरियाणा पुलिस ने एक साइबर अपराध मामले की जांच के लिए नगर में दर्जनों युवाओं से पूछताछ की। जांच में पाया गया कि कुछ युवाओं के बैंक खातों में बाहरी राज्यों से धन प्रवाह हुआ। उन्होंने बाद में रकम वापस कर दी और कमीशन के रूप में कुछ पैसे लिए। यह मामला साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क से जुड़ा माना जा रहा है।
नगर में साइबर अपराध से जुड़े एक मामले की जांच के सिलसिले में हरियाणा पुलिस के यहां पहुंची। पुलिस टीम ने नगर के करीब दर्जनभर युवकों से पूछताछ की और उनके बैंक खातों से जुड़े लेनदेन की जानकारी जुटाई। कुछ युवकों के बैंक खातों में बाहरी राज्यों से धनराशि भेजी गई थी। खाते में रकम आने के बाद संबंधित युवकों ने वह राशि वापस कर दी और बदले में उन्हें कुछ रुपये कमीशन के रूप में दिए गए। इस प्रक्रिया में युवकों के स्वयं खातों से भी धनराशि कटने और उनके एकाउंट होल्ड होने की बात सामने आई है। प्राथमिक तौर पर यह मामला बड़े स्तर पर संचालित साइबर ठगी नेटवर्क से जुड़ा माना जा रहा है।
बताया जा रहा है कि बुधवार को हरियाणा पुलिस की टीम ने कुंदरकी पहुंचकर संदिग्ध बैंक खातों और लेनदेन से जुड़े युवकों से विस्तृत पूछताछ की। पुलिस ने बैंक खातों के उपयोग, धनराशि के स्रोत और लेनदेन की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी भी एकत्र की। नगर में हरियाणा पुलिस की कार्रवाई को लेकर दिनभर तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं। वहीं थाना प्रभारी ने हरियाणा पुलिस के आने की जानकारी दी, लेकिन गोपनीयता के चलते मामले में अधिक जानकारी नही मिल सकी।
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