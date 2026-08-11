ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से कई कांवड़िये घायल
कांवड़ यात्रा के दौरान हरियाणा में एक बड़ा हादसा टल गया। एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से आधा दर्जन से अधिक कांवड़यिो के घायल होने की सूचना है। घटना ने हाईवे पर जाम लगा दिया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया और ट्रैक्टर को हटाकर जाम खुलवाया।
कांवड़ यात्रा में सोमवार सुबह एक बडा हादसा होने से बच गया। हरियाणा के जनपद पलवल के थाना होडल के आदर्श कालोनी निवासी शिवभक्त रामवीर पुत्र भरतलाल डेढ दर्जन कांवड़ियों के साथ जान डियर ट्रेक्टर ट्राली में सवार होकर हरिद्वार से डाक कांवड़ लेकर आ रहे थे। सोमवार को लगभग जैसे ही ये रामपुर तिराहे से आगे पहुंचे तो अचानक ट्रेक्टर ट्राली के आगे बाइक सवार ने ब्रेक लगा दिए, जिसे बचाने को लेकर चालक का संतुलन बिगड़ गया और डिवाइडर पर चढकर पलट गया। जिससे वहां पर चीखपुकार मच गई। ट्रेक्टर ट्राली में सवार आधा दर्जन से अधिक कांवड़िये अमन, चिंटू, गजेंद्र व महेश आदि घायल हो गए।
ट्रेक्टर ट्राली के पलटने से हाईवे पर जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कांवड़ियों की सहायता से घायलों को एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने जेसीबी मशीन के द्वारा क्षतिग्रस्त ट्रेक्टर ट्राली को हाईवे से हटवाया। इसके बाद ही जाम खुल सका। इसके अलावा सोमवार दोपहर में हरिद्वार की तेज गति के चलते हरिद्वार से हरियाणा जा रही कांवड़ियों की डीसीएम अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ गई, जिसमें कई कांवड़िये मामूली घायल हो गए।
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