हरियाणा : एआई और ड्रोन से अवैध निर्माण, खनन पर रखी जाएगी नजर
हरियाणा सरकार ड्रोन तकनीक को शासन व्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा बना रही है। एआई आधारित निगरानी और हाई-रिजॉल्यूशन जियोस्पेशियल मैपिंग से अवैध निर्माण और प्रदूषण की निगरानी की जाएगी। ड्रोन तकनीक से पारदर्शिता बढ़ेगी और डेटा आधारित निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।
हरियाणा सरकार ड्रोन तकनीक को शासन व्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा बनाने जा रही है। इसके तहत एआई आधारित निगरानी और हाई-रिजॉल्यूशन जियोस्पेशियल मैपिंग का उपयोग कर पूरे राज्य में अवैध निर्माण, अवैध खनन, नागरिक बुनियादी ढांचे की मैपिंग और प्रदूषण की निगरानी की जाएगी। हाई-रिजॉल्यूशन जियोस्पेशियल मैपिंग में ड्रोन के जरिए किसी इलाके का बेहद स्पष्ट और सटीक डिजिटल मानचित्र तैयार होता है। सोमवार को यहां हरियाणा ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने प्रमुख तकनीकी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। अनुराग ने कहा कि ड्रोन और तकनीकों के प्रयोग से पारदर्शिता बढ़ेगी, निगरानी मजबूत होगी और डेटा आधारित निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।
ड्रोन तकनीक का प्रयोग
अब तक फरीदाबाद, हिसार, करनाल, पानीपत और यमुनानगर में लगभग 800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की मैपिंग की जा चुकी है। इससे राज्य का सबसे बड़ा जियोस्पेशियल डेटा बेस तैयार हुआ। मुख्य सचिव ने गुरुग्राम में नगर निगम की परिसंपत्तियों की डिजिटल मैपिंग की भी समीक्षा की।
सड़क नेटवर्क और जियो-रेफरेंसिंग
नागरिक संसाधन सूचना विभाग के आयुक्त एवं सचिव जे. गणेशन ने बताया कि इस परियोजना के तहत सड़क नेटवर्क, फुटपाथ, सेंट्रल वर्ज, सड़क किनारे के हिस्सों तथा लगभग 60,000 मैनहोल और गली ट्रैप का सेंटीमीटर स्तर की सटीकता के साथ जियो-रेफरेंसिंग किया जा रहा है। जियो-रेफरेंसिंग के जरिए किसी स्थान की सटीक लोकेशन डिजिटल नक्शे पर दर्ज होती है। अब तक ड्रोन सर्वेक्षण के आठ चरण पूरे हो चुके हैं और छह चरणों की आकलन रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है।
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