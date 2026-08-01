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हरियाणा में 150 नए स्कूल भवन बनाने की तैयारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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चंडीगढ़/फरीदाबाद, सरसमल हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षा और सुविधाओं का स्तर बेहतर करने

हरियाणा में 150 नए स्कूल भवन बनाने की तैयारी

चंडीगढ़/फरीदाबाद, सरसमल हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षा और सुविधाओं का स्तर बेहतर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 150 नए राजकीय विद्यालयों के भवन अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 719 उत्कृष्ट विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने और आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।

मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री ने शनिवार स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्कृष्ट विद्यालयों में जरूरी सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाएं। इन विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाएं, अलग शौचालय, मजबूत चारदीवारी, खेल मैदान और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है। बैठक में संस्कृति मॉडल स्कूल, मुख्यमंत्री अर्ली इंग्लिश एंड एक्सीलेंस स्कूल तथा पीएम श्री विद्यालयों के विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को सभी योजनाएं तय समय सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए गए।

आधुनिक शिक्षा के केंद्र के रूप में सरकारी विद्यालय

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों को आधुनिक शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत स्मार्ट कक्षाएं, विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, डिजिटल लैब, पुस्तकालय और आधुनिक फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा। विद्यार्थियों को नई तकनीक के अनुरूप सीखने का अवसर देने के लिए टैबलेट और डिजिटल संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार चाहती है कि सरकारी स्कूलों के छात्र भी निजी संस्थानों जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। इससे पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार होगा और विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता मजबूत होगी।

एआई आधारित शिक्षा और कौशल विकास पर फोकस

बैठक में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित शिक्षण सुविधाओं को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा और आधुनिक तकनीकों को शामिल किया जाएगा, ताकि विद्यार्थी बदलते समय के अनुरूप तैयार हो सकें। अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं और डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना से बच्चों को नए विषयों और तकनीकी ज्ञान तक आसान पहुंच मिलेगी। सरकार का लक्ष्य सरकारी विद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उत्कृष्ट केंद्रों के रूप में स्थापित करना है।

शिक्षकों के सम्मान और स्वच्छता पर जोर

शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बैठक में कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को चिन्हित कर सम्मानित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे शिक्षकों में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। उन्होंने सभी सरकारी स्कूलों में स्वच्छता, पेयजल और साफ-सफाई की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों ने विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शिक्षा से जुड़े विकास कार्यों के लिए बजट की कमी नहीं आने दी जाएगी और सभी योजनाओं को तेजी से लागू किया जाएगा।

सामान्य प्रश्न

हरियाणा में कितने नए विद्यालय बनाए जा रहे हैं?
150 नए राजकीय विद्यालयों के भवन अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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