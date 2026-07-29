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स्वयं सहायता समूहों को डेयरी के लिए पंचायत भूमि लीज पर मिलेगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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हरियाणा सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को ग्राम पंचायत की शमलात भूमि पर डेयरी स्थापित करने की अनुमति दी है। 500 वर्ग गज भूमि पांच वर्ष के लिए पट्टे पर दी जाएगी। यह योजना एचएसआरएलएम से पंजीकृत समूहों को लाभान्वित करेगी।

स्वयं सहायता समूहों को डेयरी के लिए पंचायत भूमि लीज पर मिलेगी

फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए स्वयं सहायता समूहों को ग्राम पंचायत की शमलात भूमि पर डेयरी स्थापित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एचएसआरएलएम) से पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों को ग्राम पंचायत की 500 वर्ग गज तक भूमि पांच वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दी जाएगी। जिला उपायुक्त इस संबंध में सक्षम अधिकारी होंगे। डेयरी का संचालन संतोषजनक पाए जाने पर पट्टे की अवधि तीन वर्ष तक और बढ़ाई जा सकेगी। यदि एक से अधिक स्वयं सहायता समूह आवेदन करेंगे तो ग्राम स्तरीय समिति लॉटरी के माध्यम से पात्र समूह का चयन करेगी। योजना का लाभ केवल उन्हीं समूहों को मिलेगा जो एचएसआरएलएम से पंजीकृत हों, कम से कम एक वर्ष से सक्रिय हों, नियमित बचत और ऋण का रिकॉर्ड रखते हों तथा जिनके सभी सदस्य संबंधित ग्राम पंचायत के निवासी हों। समूह में कम से कम 10 सदस्य और बैठकों में 75 प्रतिशत उपस्थिति भी अनिवार्य होगी。

आवेदन प्रक्रिया

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद शिखा ने बताया कि इच्छुक समूह ग्राम पंचायत, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी या जिला परिषद कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना से ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

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सामान्य प्रश्न

स्वयं सहायता समूहों को डेयरी स्थापित करने के लिए कितनी भूमि दी जाएगी?
स्वयं सहायता समूहों को ग्राम पंचायत की 500 वर्ग गज तक भूमि पांच वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दी जाएगी।

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