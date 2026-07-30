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रोडवेज की बसों में 40 फीसदी दिव्यांगों को भी मिलेगी मुफ्त यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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- परिवहन विभाग ने जारी किए आदेश, साधारण बसों में मिलेगी यह सुविधा रोडवेज की बसों में 40 दिव्यांगों को भी मिलेगी

रोडवेज की बसों में 40 फीसदी दिव्यांगों को भी मिलेगी मुफ्त यात्रा

- परिवहन विभाग ने जारी किए आदेश, साधारण बसों में मिलेगी यह सुविधा गुरुग्राम, वरिष्ठ संवाददाता। प्रदेश के दिव्यांगजनों को सार्वजनिक परिवहन में बड़ी सहूलियत देने के लिए प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। नई नीति के तहत अब 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति भी राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इस संबंध में विभाग द्वारा औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। पहले यह मुफ्त यात्रा की सुविधा केवल 100 प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्तियों तक ही सीमित थी।

दिव्यांगों को आर्थिक राहत

इस फैसले से उन हजारों दिव्यांगों को आर्थिक राहत मिलेगी जिन्हें अपने दैनिक कार्यों, इलाज या नौकरी के लिए लगातार यात्रा करनी पड़ती है। मुफ्त सफर के अलावा दिव्यांग यात्रियों के लिए बसों में सीट आरक्षित करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। हालांकि 100 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्तियों के साथ एक सहयोगी या मददगार को मुफ्त यात्रा कराने का नियम पहले की तरह लागू रहेगा। 40 से 99 प्रतिशत दिव्यांगता वाले यात्रियों के साथ यात्रा करने वाले अटेंडेंट को यह छूट नहीं मिलेगी। यह व्यवस्था केवल हरियाणा राज्य के भीतर और साधारण बसों के परिचालन पर ही प्रभावी होगी।

दिव्यांगता की सीमा में बड़ी छूट

सरकार ने यात्रा नियमों में ढील देते हुए 40 से 99 प्रतिशत तक की दिव्यांगता वाले लोगों को भी मुफ्त बस सफर के दायरे में शामिल किया है, जिससे बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित होंगे। गुरुग्राम रोडवेज डिपो प्रबंधन ने भी इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। सभी कर्मचारियों को निर्देश दे दिए हैं।

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मुख्यालय के आदेशानुसार रोडवेज की साधारण बसों में अब 40 फीसदी दिव्यांगों को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसको लेकर सभी परिचालकों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

गायत्री, महाप्रबंधक, रोडवेज डिपो, गुरुग्राम।

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अधिकतम लाभ

किस प्रकार के दिव्यांगजनों को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी?
अब 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति भी राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

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