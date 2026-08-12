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गुरुग्राम के सीवेज प्रबंधन और औद्योगिक कचरे पर फोकस, जल्द शुरू होंगे नए प्लांट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। हरियाणा सरकार ने यमुना नदी और उससे जुड़े जल स्रोतों के पुनरुद्धार के लिए अपनी समयबद्ध कार्ययोजना पर काम तेज कर दिया है। मु

गुरुग्राम के सीवेज प्रबंधन और औद्योगिक कचरे पर फोकस, जल्द शुरू होंगे नए प्लांट

गुरुग्राम, गौरव चौधरी। हरियाणा सरकार ने यमुना नदी और उससे जुड़े जल स्रोतों के पुनरुद्धार के लिए अपनी समयबद्ध कार्ययोजना पर काम तेज कर दिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई यमुना कार्य योजना की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सीवेज ट्रीटमेंट, औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन और ठोस कचरा निपटान से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया गया। इस अभियान में गुरुग्राम के जल शोधन ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। चार नए एसटीटी होंगे शुरू

सीवेज शोधन क्षमता बढ़ाने के लिए कदम

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष विनय प्रताप सिंह ने बताया कि गुरुग्राम में सीवेज शोधन क्षमता बढ़ाने के लिए चार बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) पर काम जारी है। इनमें धनवापुर (100 एमएलडी), बहरामपुर (100 एमएलडी), नौरंगपुर (40 एमएलडी) और सेक्टर-107 (100 एमएलडी) क्षमता के संयंत्र शामिल हैं। इन परियोजनाओं की वित्तीय और तकनीकी निविदाएं अगस्त और सितंबर के अंत तक खोल दी जाएंगी, जिसके बाद निर्माण कार्य में तेजी आएगी।

औद्योगिक कचरे के शोधन के लिए सीईटीपी की तैयारी

साइबर सिटी के औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले गंदे पानी को सीधे नालों में गिरने से रोकने के लिए भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सेक्टर-34 में 20 एमएलडी क्षमता के साझा औद्योगिक अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र की तकनीकी निविदाएं खोली जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, बादशाहपुर में 15 एमएलडी और सेक्टर-37 में 9 एमएलडी क्षमता वाले सीईटीपी संयोजनों की समीक्षा कर तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

ग्रामीण सीवेज और ठोस कचरा प्रबंधन पर सख्ती

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि यमुना की स्वच्छता केवल शहरों तक सीमित नहीं रह सकती। यमुना किनारे बसे गांवों में थ्री-पोंड सिस्टम और मिनी एसटीपी के जरिए ग्रामीण सीवेज का उपचार किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य के 33 शहरी स्थानीय निकायों को ठोस कचरा प्रबंधन योजना से जोड़ा गया है। सरकार का लक्ष्य है कि सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट का शत-प्रतिशत उपचार कर यमुना में स्वच्छ जल का प्रवाह सुनिश्चित किया जाए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हरियाणा सरकार ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए क्या उपाय किए हैं?
हरियाणा सरकार ने यमुना नदी और उससे जुड़े जल स्रोतों के पुनरुद्धार के लिए सीवेज ट्रीटमेंट और औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्य तेज किया है।
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