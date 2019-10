हरियाणा: नड्डा से मिले पांच निर्दलीय विधायक, भाजपा को समर्थन की पेशकश

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और भाजपा की हरियाणा इकाई के प्रभारी अनिल जैन के साथ पांच निर्दलीय विधायकों ने सरकार गठन के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा से शुक्रवार को यहां उनके आवास पर मुलाकात की।

भाजपा नेता जवाहर यादव ने बताया कि निर्दलीय विधायकों धर्मपाल गोंडन, नयनपाल रावत और सोमबीर सांगवान, राकेश दौलताबाद और रणधीर गोलन ने नड्डा से मुलाकात की और भगवा दल को अपना समर्थन दिया। विधायकों के साथ मौजूद यादव ने कहा, ''भाजपा सरकार को समर्थन देने के इरादे से ये निर्दलीय विधायक जे पी नड्डा के घर पहुंचे।"

उन्होंने कहा कि बादशाहपुर विधानसभा सीट से जीतने वाले निर्दलीय विधायक दौलताबाद ने भी नड्डा से मुलाकात की। पृथला सीट से निर्दलीय विधायक रावत ने कहा, ''हम यहां हरियाणा में खट्टर सरकार को अपना समर्थन देने के लिये आये हैं।

