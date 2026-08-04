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निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारी हड़ताल करेंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। डीएचबीवीएन के निजीकरण करने, एग्री डिस्कॉम बनाने, स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर बिजली कर्मचारी 11 से लेकर 13 अगस्त तक प्रदे

निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारी हड़ताल करेंगे

गुरुग्राम, दीपक आहूजा। डीएचबीवीएन के निजीकरण करने, एग्री डिस्कॉम बनाने, स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर बिजली कर्मचारी 11 से लेकर 13 अगस्त तक प्रदेशस्तरीय हड़ताल पर रहेंगे। सोमवार को हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर बिजली कर्मचारियों ने महरौली रोड कार्यालय पर हरियाणा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अध्यक्षता पवन गोयल ने की, जबकि संचालन राकेश यादव ने किया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए इलेक्ट्रिसिटी एंप्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया की उपाध्यक्ष सरोज ने कहा कि हरियाणा सरकार, बिजली विभाग के निजीकरण की और तेजी से आगे बढ़ रही है। बिजली विभाग आम लोगों के खून पसीने की कमाई से बना है।

लोगों को सस्ती बिजली और 24 घंटे बिजली देने के लिए इसको बनाया गया था। पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिले। इन लक्ष्यों और उद्देश्यों को लेकर डीएचबीवीएन बनाया था। सरकार इसे पूंजीपतियों के हाथों में सोंपने जा रही है। बिजली का निजीकरण किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। निजीकरण से बचाने के लिए एवं कर्मचारियों और इंजीनियरों की सामूहिक मांगों को पूरा करवाने के लिए प्रदेश के बिजली के कर्मचारी एवं इंजीनियर 11, 12 और 13 अगस्त को हड़ताल पर रहेंगे। इस मौके पर प्रेस प्रवक्ता मुकेश भ्याना, सर्कल सचिव दलवीर मोर, अमरजीत जाखड़, सच्चितानंद, राजेंद्र, अशोक, अक्षय, विनोद आदि मौजूद थे।

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