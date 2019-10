Haryana election result 2019: हरियाणा में कांग्रेस-BJP में फंसा पेच, सोनिया गांधी ने की हुड्डा से बात

हरियाणा विधानसभा चुनाव (Haryana Election Result 2019) के नतीजों की मतगणना जारी है। रुझानों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर चल रही है। शुरुआती रुझानों में बहुमत के आंकड़े को पार करने के बाद बीजेपी अब बहुमत से काफी पिछड़ गई है। इसी बीच कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फोन पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा से बातचीत की।

