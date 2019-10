हरियाणा चुनाव: BJP ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, पीएम मोदी के अलावा जानें कौन दिग्गज हैं शामिल

आगामी हरियाणा विधानसभ चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा द्वारा जारी लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हैं। आगामी चुनावों में जे पी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, बी एल संतोष, डॉ, अनिल जैन, थावरचंद गहलोत, नरेंद्र सिंह तोमर, भूपेंद्र सिंह, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मोर्या,शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, मनोहर लाल खट्टर, सुभाष बराला, हेमा मालिनी और सनी देओल समेत 40 बड़े नेता भाजपा के लिए प्रचार करेंगे।

