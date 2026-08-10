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राज्यस्तरीय प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों के पंजीकरण का अंतिम अवसर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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-विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने पंजीकरण की अंतिम तिथि 12 अगस्त की -पंजीकरण के बिना इस

राज्यस्तरीय प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों के पंजीकरण का अंतिम अवसर

फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में चयनित छात्र-खिलाड़ियों को राहत देते हुए छात्र पंजीकरण पोर्टल दोबारा खोल दिया है और अंतिम अवसर दिया है। निदेशालय की ओर से जारी आदेशों के अनुसार जिन छात्र-खिलाड़ियों का पंजीकरण पहले नहीं हो पाया था, वे अब 12 अगस्त तक अपना पंजीकरण करा सकेंगे। बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा अंडर-14, 17 और 19 खंड एवं जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं संपन्न कराई जा चुकी हैं और 15 अगस्त के बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कराई जाएंगी। इस बार शिक्षा निदेशालय ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का पंजीकरण आवश्यक कर दिया है। शिक्षा निदेशालय ने यह फैसला प्रतियोगिताओं में पारदर्शिता एवं खिलाड़ियों की आयु को लेकर होने वाले विवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से लिया है। पिछले वर्ष अंडर-14 स्कूल नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट में खिलाड़ियों की आयु को लेकर विवाद हुआ था। राजस्थान ने बड़ी आयु के खिलाड़ियों को अंडर-14 में खिलाने का आरोप था। इसके बाद से स्कूल फेडरेशन गेम्स ऑफ इंडिया लगातार सुधार करने लगा हुआ है。

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हेल्प डेस्क नंबर भी जारी किया

विभाग ने तकनीकी सहायता के लिए हेल्पडेस्क नंबर 0172-5049801 भी जारी किया है। विद्यालयों को सलाह दी गई है कि सहायता लेते समय अपना संबंधित एमआईएस स्कूल कोड साथ रखें। हेल्पडेस्क कार्यदिवसों में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेगा।

आयु प्रमाण पत्र के लिए विद्यार्थी बीके अस्पताल के लगा रहे चक्कर

राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं मेंहिस्सा लेने वाले छात्र खिलाड़ियों को आयु प्रमाण पत्र भी आवश्य कर दिया है। इसके तहत खिलाड़ियों को जिले के नागरिकअस्पताल से अपनी स्वास्थ्य जांच करवानी होगी, जिसमें चिकित्सक संबंधित खिलाड़ी का आयु का जिक्र करेंगे और संबंधित आयुवर्ग में खेलने के योग्य घोषित करेंगे। इसके चलते अब बीके अस्पताल में खिलाड़ियों को अभिभावकों के साथ चक्कर लगाते देखा जा सकता है। इस नई व्यवस्था खिलाड़ी और अभिभावक परेशान हैं, लेकिन इस कदम से पारदर्शिता आएगी और योग्य खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

अंडर-11 आयुवर्ग का खेल कैलेंडर जारी

जिला मौलिक शिक्षा विभाग ने अंडर-11 वर्ग का खेल कैलेंडर जारी कर दिया है। 12 व 13 अगस्त को प्रतियोगितां संपन्न कराई जाएंगी। इसके तहत 12 अगस्त को छात्राओं के, जबकि 13 अगस्त को छात्रों के मुकाबले संपन्न कराए जाएंगे। एथलेटिक्स के मुकाबले राज्य खेल परिसर, कैरम के डीएवी स्कूल सेक्टर-49, शतरंज राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर-28, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयशर स्कूल सेक्टर-46, जिम्नास्टिक नॉर्थ स्टार स्पोर्ट्स अकादमी, कबड्डी, रस्साकसी, कुश्ती राज्य खेल परिसर सेक्टर-12, खो-खो सेंट एंथोनी स्कूल और योग होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल में संपन्न कराई जाएंगी।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित होने वाले खिलाड़ियों के अनुरोध है कि वह अपने सभी दस्तावेज तैयार रखे।

इस बार एसजीएफआई नियमों को लेकर काफी सख्त है।इसके अलावा अंडर-11 का कैलेंडर भी जारी कर दिया है।

-बसंत कुमार ढिल्लो, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

छात्र खिलाड़ी पंजीकरण कब तक करा सकते हैं?
छात्र खिलाड़ी 12 अगस्त तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
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