डायट में रिक्त पदों पर तबादले के लिए आवेदन शुरू
गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) में खाली पड़े पदों को ट्रांसफर के आधार पर भरने के
गुरुग्राम, गौरव चौधरी। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) में खाली पड़े पदों को ट्रांसफर के आधार पर भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक प्रिंसिपल और पीजीटी शिक्षक तीन अगस्त तक एमआईएस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार, सरकारी स्कूलों के नियमित प्रिंसिपल और लेक्चरर ही इन पदों के लिए पात्र होंगे। अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा और एक शिक्षक केवल एक ही स्टेशन के लिए आवेदन कर सकेगा। आवेदकों को सर्विस प्रोफाइल का प्रिंटआउट लगाना अनिवार्य होगा। गलत जानकारी पाए जाने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में दम दिखाएंगे
गुरुग्राम। गुजरात के अहमदाबाद में एक से 5 अगस्त तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए जिले के 50 से अधिक खिलाड़ियों का चयन हुआ है। ये खिलाड़ी विभिन्न आयु और भार वर्गों में हरियाणा और गुरुग्राम का प्रतिनिधित्व करेंगे।
चयनित खिलाड़ी पिछले कई हफ्तों से विशेष प्रशिक्षण शिविरों में कड़ा अभ्यास कर रहे हैं। जिला किक बॉक्सिंग एसोसिएशन की महासचिव सीमा सैनी ने बताया कि खिलाड़ियों ने ट्रायल में शानदार प्रदर्शन किया है और उम्मीद है कि वे राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर जिले का नाम रोशन करेंगे।
सामान्य प्रश्न
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें