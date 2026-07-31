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डायट में रिक्त पदों पर तबादले के लिए आवेदन शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) में खाली पड़े पदों को ट्रांसफर के आधार पर भरने के

डायट में रिक्त पदों पर तबादले के लिए आवेदन शुरू

गुरुग्राम, गौरव चौधरी। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) में खाली पड़े पदों को ट्रांसफर के आधार पर भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक प्रिंसिपल और पीजीटी शिक्षक तीन अगस्त तक एमआईएस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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आवेदन की पात्रता

शिक्षा विभाग के अनुसार, सरकारी स्कूलों के नियमित प्रिंसिपल और लेक्चरर ही इन पदों के लिए पात्र होंगे। अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा और एक शिक्षक केवल एक ही स्टेशन के लिए आवेदन कर सकेगा। आवेदकों को सर्विस प्रोफाइल का प्रिंटआउट लगाना अनिवार्य होगा। गलत जानकारी पाए जाने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में दम दिखाएंगे गुरुग्राम के 50 खिलाड़ी

गुरुग्राम। गुजरात के अहमदाबाद में एक से 5 अगस्त तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए जिले के 50 से अधिक खिलाड़ियों का चयन हुआ है। ये खिलाड़ी विभिन्न आयु और भार वर्गों में हरियाणा और गुरुग्राम का प्रतिनिधित्व करेंगे।

चयनित खिलाड़ी पिछले कई हफ्तों से विशेष प्रशिक्षण शिविरों में कड़ा अभ्यास कर रहे हैं। जिला किक बॉक्सिंग एसोसिएशन की महासचिव सीमा सैनी ने बताया कि खिलाड़ियों ने ट्रायल में शानदार प्रदर्शन किया है और उम्मीद है कि वे राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर जिले का नाम रोशन करेंगे।

सामान्य प्रश्न

हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने कितने पदों के लिए आवेदन मांगे हैं?
हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) में खाली पड़े पदों के लिए आवेदन मांगे हैं।
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