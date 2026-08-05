Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हरियाणा सीएम नायब सैनी ने किये बाँकेबिहारी के दर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
Follow us on Google News
share

वृंदावन, हिन्दुस्तान संवादहरियाणा सीएम नायब सैनी ने किये बाँकेबिहारी के दर्शनहरियाणा सीएम नायब सैनी ने किये बाँकेबिहारी के दर्शनहरियाणा सीएम नायब सैनी

हरियाणा सीएम नायब सैनी ने किये बाँकेबिहारी के दर्शन

वृंदावन, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सपरिवार मंगलवार शाम को ठाकुर श्रीबांकेबिहारी के दर्शन किये। पूजा अर्चना कर देश में सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री मंगलवार को धार्मिक यात्रा पर वृंदावन पहुंचे। सबसे पहले वह श्रीबांकेबिहारी महाराज के दर्शन करने गये। जगमोहन में ठाकुरजी की देहरी पर शीश नवाकर आस्था प्रकट की। दर्शन के बाद वह मीडिया से मुख़ातिब हुए और कहा कि वृंदावन विश्व की आस्था का केंद्र है। भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र की धरती से ही गीता का शाश्वत संदेश मिला था। कहा कि उन्होंने बांकेबिहारी से हरियाणा के निरंतर विकास और समाज में सद्भाव बनाए रखने की प्रार्थना की है।

ये भी पढ़ें:सरकार समरसता और सामाजिक भावना को साकार कर रही है: नायब सैनी

इसके बाद वह महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद के साथ उनके परिक्रमा मार्ग स्थित आश्रम गये। यहां कुछ देर समय व्यतीत करने के बाद गंतव्य को चले गये। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर मंदिर से आश्रम तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Vrindavan Mathura Latest News Mathura News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।