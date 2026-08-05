हरियाणा सीएम नायब सैनी ने किये बाँकेबिहारी के दर्शन
वृंदावन, हिन्दुस्तान संवादहरियाणा सीएम नायब सैनी ने किये बाँकेबिहारी के दर्शनहरियाणा सीएम नायब सैनी ने किये बाँकेबिहारी के दर्शनहरियाणा सीएम नायब सैनी
वृंदावन, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सपरिवार मंगलवार शाम को ठाकुर श्रीबांकेबिहारी के दर्शन किये। पूजा अर्चना कर देश में सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री मंगलवार को धार्मिक यात्रा पर वृंदावन पहुंचे। सबसे पहले वह श्रीबांकेबिहारी महाराज के दर्शन करने गये। जगमोहन में ठाकुरजी की देहरी पर शीश नवाकर आस्था प्रकट की। दर्शन के बाद वह मीडिया से मुख़ातिब हुए और कहा कि वृंदावन विश्व की आस्था का केंद्र है। भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र की धरती से ही गीता का शाश्वत संदेश मिला था। कहा कि उन्होंने बांकेबिहारी से हरियाणा के निरंतर विकास और समाज में सद्भाव बनाए रखने की प्रार्थना की है।
इसके बाद वह महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद के साथ उनके परिक्रमा मार्ग स्थित आश्रम गये। यहां कुछ देर समय व्यतीत करने के बाद गंतव्य को चले गये। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर मंदिर से आश्रम तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे।
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