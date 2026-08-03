मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे। वे भाजपा जिला कार्यालय में विशाल संकल्प बैठक की अध्यक्षता करेंगे और फिर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर पवित्र कलश यात्रा को रवाना करेंगे।
गुरुग्राम,अमर मौर्य। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री सर्वप्रथम भाजपा जिला कार्यालय गुरुकमल में आयोजित होने वाली विशाल संकल्प बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद वे संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही पवित्र कलश यात्रा को हरियाणा के सभी संगठनात्मक 27 जिलों के लिए विधिवत रवाना करेंगे।
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